Unbekannte brechen Opferstöcke in Holzkirchner Kirchen auf

Aus mehreren Opferstöcken in Holzkirchen hat ein unbekannter Täter versucht, Geld zu stehlen. © Frank Leonhardt/dpa (Symbolbild)

Holzkirchen – In der Kirche St. Laurentius und in St. Josef Holzkirchen haben Unbekannte versucht, Opferstöcke aufzubrechen, um an das Geld zu gelangen. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei Holzkirchen ermittelt zu mehreren Fällen, in denen Opferstöcke in Holzkirchner Kirchen aufgebrochen wurden. Die bislang unbekannten Täter werden nun gesucht.

Der jüngste Fall hat sich am Mittwoch (9. März), zwischen 16 und 18 Uhr, ereignet. Von einem Aufbruchsversuch an einem Opferstock in der St.-Josef-Kirche in Holzkirchen schreibt die Polizeiinspektion: „Im genannten Zeitraum versuchte der bislang unbekannte Täter, den Opferstock aufzubrechen. An den Inhalt gelangte er nicht. Der Opferstock wurde aber beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 100 Euro.“

Ob die Aufbruchsversuche ein und demselben Täter zuzuordnen sind, sei noch unklar. Zeugen, denen im näheren Umfeld der Opferstöcke verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740 zu melden.

Opferstock in St. Laurentius aufgebrochen

Beriets am Samstag (5. März), zwischen 17 und 19 Uhr, wurde in der katholischen St.-Laurentius-Kirche am Marktplatz in Holzkirchen ein Opferstock von einem bislang unbekannten Täter mit einem Werkzeug angegangen und geöffnet. Angaben zur Höhe des Diebstahlschadens konnte die Polizei zunächst nicht machen.

„Der unbekannte Täter versuchte zudem erfolglos, drei weitere Opferstöcke in der Kirche auf dieselbe Art zu öffnen“, teilt die Polizei mit. „Teile des benutzten Tatwerkzeugs konnten von der Polizei sichergestellt werden.“ An allen Opferstöcken entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt auch hier die Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740 entgegen. ksl