Neue Betrugsmasche per WhatsApp in Holzkirchen

Mit WhatsApp-Nachrichten versuchen Betrüger an Geld zu gelangen. Die Polizei warnt vor der Masche. © Fabian Sommer/dpa (Symbolbild)

Holzkirchen – Zwei Fälle sind in Holzkirchen bekannt. Hoher Schaden entstand durch die Betrugsmasche per WhatsApp. Die Polizei ermittelt.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Holzkirchen vor einer neuen Betrugsmasche per WhatsApp. Die unbekannten Täter geben sich demnach über den Nachrichtendienst zumeist als Familienangehörige, zum Beispiel Söhne, aus. „Sie geben vor, ihr Handy verloren zu haben, um die Nachricht von einer neuen Telefonnummer zu erklären, und fordern ihre Opfer dann auf, ihnen unter einem Vorwand schnellstens Geld zu überweisen“, erklärt die Polizeiinspektion Holzkirchen.

Bei der Polizei Holzkirchen wurden in den vergangenen Tagen zwei Fälle angezeigt. In beiden Fällen überwiesen die Opfer Geld an ihre angeblichen Söhne. Das Geld wurde laut Angaben der betroffenen Banken jeweils umgehend abgehoben. Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf insgesamt rund 4.600 Euro.

Die Polizei bittet daher um Vorsicht:

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie WhatsApp-Nachrichten von einem angeblichen Familienangehörigen erhalten, der Sie auf diese Weise um Geld bittet.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und antworten Sie nicht auf die Nachrichten.

Klären Sie zunächst persönlich oder unter der/den Ihnen bekannten Telefonnummer/n, ob es sich bei dem Absender wirklich um Ihren Familienangehörigen handelt.

Überweisen Sie niemals vorschnell Geld an ein unbekanntes Konto.

Zeigen Sie den Betrug oder einen versuchten Betrug unverzüglich bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle an.

ksl