Mobilität in Holzkirchen: Resümee nach einem Jahr Rufbus

Fan des „hoki“: „Wir freuen uns über ein Jahr hoki. Die Fahrgastzahlen und die vielen positiven Rückmeldungen sprechen für sich. Unser Rufbus ist wirklich ein Erfolgsmodell“, sagt Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid. © Markt Holzkirchen

Holzkirchen – Seit einem Jahr ist der digitale Rufbus hoki in Holzkirchen unterwegs. Im ersten Jahr wurden mit nur zwei Minibussen bereits rund 30.000 Fahrgäste befördert, erklärt die Marktgemeinde und schwärmt: „Das flexible Angebot kommt bei Jung und Alt gut an.“

Seit September 2022 gibt es in Holzkirchen das flexible Mobilitätsangebot. Der digitale Rufbus wurde eingeführt, „um die bisherigen, oft leeren Ortsbusse zu ersetzen“, erklärt die Marktgemeinde. Der hoki fährt nicht wie ein traditioneller Bus nach einem fixen Fahrplan vorgegebene Haltestellen ab, sondern kann bei Bedarf per App oder Telefon gebucht werden.

Die Fahrgäste sind derweil in allen Generationen zu finden, erklärt die Marktgemeinde, die App wurde mehr als 1000 Mal heruntergeladen. Ob nun für Familien, Jugendliche oder Senioren: „Da sehen wir eine ganze Bandbreite an Nutzern, die sich alle freuen, dass sie mit dem Rufbus endlich auch eine Alternative zum Auto haben oder überhaupt wieder mobil sein können”, erzählt Eva-Maria Schmitz, Leiterin Standortförderung in Holzkirchen.

Bereits im ersten Jahr des digitalen Rufbusses „hoki“ gab es einige Anpassungen, erklärt die Marktgemeinde: Bestehende Haltestellen wurden demnach optimiert und weitere hinzugefügt sowie Bezahlmöglichkeiten ergänzt, neue Tarife eingeführt und einer der Rufbusse barrierefrei ausgebaut. „Die Fahrgastzahlen und die vielen positiven Rückmeldungen sprechen für sich“, sagt Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid. „Unser Rufbus ist wirklich ein Erfolgsmodell.“ Einige Nachbargemeinden hätten sogar bereits Interesse angemeldet. „Daher prüfen wir gerade, wie und wann sich ein Anschluss umsetzen lassen würde“, sagt Schmid. she