Programm „Bahnausbau Region München“: Pläne für Holzkirchen und Valley

Von: Sandra Hefft

Die S-Bahn aus München hält auch am Bahnhof in Holzkirchen. © Sven Hoppe/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Das bayerische Verkehrsministerium hat eine Machbarkeitsstudie zum Bahnausbau im Großraum München durchgeführt. Der Bahnhalt in Föching kann kommen.

Das Bahnnetz in München wird modernisiert. Im Rahmen von rund 50 Einzelprojekten des Programms „Bahnausbau Region München“ des bayerischen Ministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr wird die Infrastruktur an die Anforderungen des modernen Eisenbahnverkehrs angepasst, wie die Deutsche Bahn erklärt. Geplant sind unter anderem ein streckenverbindender Bahnhalt in Föching, ein zwei­gleisiger Ausbau zwischen Giesing und Kreuzstraße sowie eine höhere Geschwindigkeit zwischen Deisenhofen und Holzkirchen.



In Föching wird es künftig einen S-Bahn-Halt geben. Geplant ist ein barrierefreier Haltepunkt inklusive P+R-Anlage mit 400 Plätzen. 920 mehr Personenfahrten pro Tag seien so denkbar. Die Grobkostenschätzung liegt bei vorerst 8,2 Millionen (Preisstand 2016 ohne Planungskosten und Mehrwertsteuer).

S-Bahn nach Deisenhofen schneller

Die CSU-Fraktion Holzkirchen begrüßt die Planungen. „Der Bahnhaltepunkt Föching ist eine zukunftsweisende Entwicklung der Schieneninfrastruktur in unserer Marktgemeinde“, sagt CSU-Fraktionsvorsitzender Sebastian Franz. Der Bahnhaltepunkt stellt die Verbindung zwischen den Bahnhöfen Holzkirchen (S3, S22X) und Kreuzstraße in Valley (S7) dar.

Auch für die Marktgemeinde gibt es Planungen: Zwischen Deisenhofen und Holzkirchen soll die S-Bahn schneller fahren dürfen – 160 statt bisher 140 Kilometer pro Stunde. So verkürze sich die Reisezeit um etwa eine Minute bei den halbstündlichen Linien S7 und S22X zwischen Deisenhofen und Holzkirchen. 280 mehr Personenfahrten am Tag seien denkbar.



Ausbau der Strecke Giesing-Kreuzstraße

Ebenfalls in der Planung ist der zweigleisige Ausbau der Strecke Giesing-Kreuzstraße. Auf dem Abschnitt überlagern sich mehrere Fragestellungen, heißt es im Programm. Denkbar sei, einen 15-Minuten-Takt bei der Grundtakt-S-Bahn einzuführen, die Grundtakt- um eine Express-S-Bahn im Halbstundentakt zu ergänzen sowie zu prüfen, ob die Express- als Regional-S-Bahn via Verbindungskurve über die Mangfall­talbahn nach Rosenheim verlängert werden kann.

„Nachfrageprognosen zeigen positive Ergebnisse bei der Verkürzung der Reisezeiten“, erklären die Gutachter. Aber: Durchgehende Zweigleisigkeit lasse sich derzeit nicht über den Nutzen rechtfertigen. Die Maßnahme soll für einen Teilausbau weiter verfolgt werden. she