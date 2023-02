Rotarier Holzkirchen: Fußballstar Paul Breitner plädiert für gesellschaftliches Engagement

Intensiver Erfahrungsaustausch: Rotarier Martin Schmid, Weltmeister Paul Breitner und Gerhard Berberich, Vorstand der Tafel Holzkirchen, (v.l.) im Gespräch. © Jörg Wedekind

Holzkirchen – Jüngst war Fußballstar Paul Breitner in Holzkirchen zu Gast beim Rotary Club und diskutierte über Altersarmut und Ehrenamt.

Der frühere Fußballstar Paul Breitner (71) war 16 Jahre bei der Münchner Tafel aktiv. Jeden Montag, „egal ob bei 35 Grad im Sommer oder bei minus 15 im Winter“, stand Breitner mit seiner Frau Hildegard an der Haidhauser Johanneskirche und verteilte Lebensmittel an Bedürftige. Breitner war schon immer einer, der ein großes Herz für Hilfsbedürftige oder Schwache hatte. „Wäre ich nicht Fußballer geworden, wäre ich wohl Lehrer für Behinderte oder Sozialpädagoge“, verrät er. „Aber dann kam ja jener Elfmeter, der am End’ sogar Schuld dran ist, dass ich heute bei euch sein darf.“

Ohne seinen Elfmeter-Treffer im 74er-WM-Finale gegen Holland hätte es keinen Weltmeister Breitner gegeben, der letztlich seine Berühmtheit einsetzte, um bei seinen vielen Projekten soviel Gutes zu tun. Neben seinem Engagement bei der Tafel übernahm Breitner auch bei den Maltesern die Schirmherrschaft für Mahlzeiten-Patenschaften. „Diese Patenschaften sind genau für jene Senioren, die nicht mehr fit genug sind, um zur Tafel zu kommen!“ Noch wichtiger als das Essen, „das gleich verzehrt ist“, sieht Breitner aber die Zeit, die er für jene Senioren investiert. „Das Gespräch, der Kontakt und die Geschichten, die dabei entstehen, dass sind letztlich die Dinge, die bleiben.“



Auf Nachfrage, was und wo man seiner Meinung nach spenden kann, sieht Breitner die Lösung in jedermanns nächster Umgebung. „Wir müssen nicht im Dezember, kurz vor Weihnachten, für Projekte irgendwo auf der Welt sonst wie viel spenden und damit unser Gewissen für die nächsten zwölf Monate beruhigen“, sagt der Ex-Fußballer. „Spende einfach drei, viermal im Jahr ein klein wenig in deiner nächsten Umgebung oder investiere etwas deiner Zeit für Menschen, die die Nähe und das Gespräch so dringend brauchen“, empfiehlt er. „Im nachbarschaftlichen Ehrenamt gibt es soviel Möglichkeiten, sich einzubringen. Da findet sicher jeder von uns eine kleine Aufgabe, mit der er dann den vergessenen unserer Gesellschaft einen Moment des Glück schenken kann.“ Jörg Wedekind