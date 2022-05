Rotary-Club und Katholischer Frauenbund Holzkirchen unterstützen Ukraine-Geflüchtete

Von: Sandra Hefft

Neue Kleidung zum Nulltarif gab es für geflüchtete Frauen aus der Ukraine. Möglich machten das (hinten, v.l.) der Rotary-Club Holzkirchen mit Thomas Jarzina und Präsident Hans Härtl sowie der Katholische Frauenbund mit der Vorsitzenden Lisa Schlegl, Barbara Glanz und Susanne Zangenfeind. © Schöngruber

Holzkirchen – Der Rotary-Club und der Katholische Frauenbund Holzkirchen haben sich zusammengetan, um Ukraine-Geflüchtete zu unterstützen.

Im Rahmen einer gemeinsamen Aktion des Katholischen Frauenbunds Holzkirchen mit dem örtlichen Rotary-Club konnten Frauen und Mädchen aus der Ukraine für einen Betrag von 40 Euro kostenlos beim alljährlichen Second-Hand-Frühjahrsbasar des Frauenbunds einkaufen. 20 Euro wurden pro Kundin vom Rotary-Club übernommen, die restlichen 20 Euro vom Frauenbund.

„Mehr als 50 Damen haben dieses Angebot gerne genutzt“, erklärt der Frauenbund. „Die Hilfe für die geflüchteten Menschen ist nur nachhaltig, wenn sich die Akteure vernetzen und zusammenarbeiten. Ich bin da zuversichtlich, dass dies in Holzkirchen geschieht“, sagt Hans Härtl, Präsident der Rotarier in Holzkirchen.

Die ersten Schritte in diese Richtung sind schon erfolgt: Erst einen Tag vor der Veranstaltung telefonierten Härtl und Frauenbund-Vorsitzende Lisa Schlegl miteinander, um die gemeinsame Aktion zu planen. Via Whatsapp wurden die ukrainischen Frauen über den Einkauf und den virtuellen Gutschein informiert. „Alles hat bestens geklappt“, freut sich Schlegl. she