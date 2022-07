Citywatt realisiert größte Anlaufstelle für E-Autos in Region Sauerlach

Teilen

Eröffnung des Schnellladeparks in Sauerlach mit (v.l.) Harald Praml (Inhaber Praml Group), Bürgermeisterin Barbara Bogner und Matthias Erl (Transaktionsmanager LHI). © GB

Sauerlach – Innerhalb einer halben Stunde können Fahrer von E-Autos ab sofort in Sauerlach Strom tanken. Ein großer Markt entsteht gerade, sind sich die Investoren von Citywatt sicher.

Die Citywatt GmbH, eine E-Mobility-Tochterfirma der Firmengruppe Praml in Ruderting bei Passau, bietet E-Autofahrern an der Robert-Bosch-Straße in Sauerlach nun an fünf Säulen mit zehn Schnellladepunkten Energie zur Weiterfahrt an.



Als die E-Tankstelle vor Kurzem feierlich eröffnet wurde, machten sich auch Vertreter aus der Politik ein Bild vor Ort: Bürgermeisterin Barbara Bogner ließ sich von Harald und Martin Praml, Inhaber der Praml Group, sowie Matthias Erl, Transaktionsmanager von LHI, das Projekt anschaulich erklären. „Es ist eine tolle Erweiterung unseres Fondangebots im Bereich der erneuerbaren Energien“, sagt Matthias Erl. „Auch für unsere Investoren bietet es eine grundsätzliche Alternative zu Wind- und Solarparks sowie Wasserkraftwerken.“



Lademöglichkeit besteht 24/7

Die Schnellladesäulen verfügen über bis zu 300 Kilowatt Leistung und gehören damit zu den leistungsstärksten Angeboten, die es derzeit auf dem Markt gibt. Je nach technischer Voraussetzung des spezifischen Pkw könne in 20 Minuten ein Aufladevolumen erreicht werden, das einer Fahrstrecke von zirka 400 Kilometern entspreche.

„Die Lademöglichkeit besteht 24/7 inklusive Wochenenden und Feiertagen“, erklärt Manuel Dehmel, Leiter E-Mobility bei Citywatt. „Bereits seit 2019 arbeiten wir unter anderem an der Ausstattung der Dehner-Märkte mit High-Power-Chargern und setzen dies nun sukzessive um mit dem Ziel, Kunden schnellstmöglich eine flächendeckende Ladeinfrastruktur mit 2.500 Schnellladepunkten in Deutschland bis 2025 zu bieten.“

Weg von fossilen Energieträgern Öl und Gas

Alle seien mit WLAN, LED-Beleuchtung und Kreditkartenterminal ausgestattet, mindestens eine Schnellladestation sei immer barrierefrei zugänglich. Nach Bau und Eröffnung übernehme Citywatt als Ladepunktbetreiber den Betrieb der Schnellladehubs von A bis Z inklusive Wartung, Abrechnung für Investoren und Ladekunden.

„Da die Zahl der zugelassenen E-Fahrzeuge in den kommenden Jahren enorm ansteigen wird, setzen wir auf große Schnellladeparks mit zehn Ladepunkten. 60 HPC-Ladepunkte sind bereits umgesetzt. Unser gemeinsames Ziel muss sein, von den fossilen Energieträgern Öl sowie Gas wegzukommen und die E-Mobilität voranzutreiben“, betont Harald Praml, geschäftsführender Gesellschafter der Firmengruppe. gb