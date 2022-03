Gemeinderat Sauerlach spricht sich für Streuobstwiese aus

Von: Selina Benda

Teilen

Um Flora und Fauna zu unterstützen, möchte die Gemeinde Sauerlach eine Streuobstwiese errichten. © GB

Sauerlach – Unter dem Motto „Sauerlach natürlich“ soll eine Streuobstwiese in der Gemeinde angelegt werden. Eine geeignete Fläche gibt es bereits.

Sie sind wichtige Biotope und können bis zu 5.000 Tierarten Heimat und Nahrung bieten: Streuobstwiesen. Immer mehr Gemeinden legen im Sinne der Ökologie deshalb selbst welche an. Auch die Kommune Sauerlach hat sich dafür nun ausgesprochen.

Grundlage dafür war ein Antrag der CSU-Fraktion im Gemeinderat. Darin erinnert die Fraktion, dass sich die Kommune dem Motto „Sauerlach natürlich“ verpflichtet habe. „Die Anlage einer gemeindlichen Streuobstwiese ist ein weiterer Baustein in einer Nachhaltigkeitsstrategie“, heißt es im Antrag.

Aktion wie bei „We plant for the Planet“

Noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts spielte der Streuobstanbau in ganz Mitteleuropa tatsächlich eine große kulturelle, soziale und ökologische Rolle. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft sowie das Bau- und Siedlungswesen wurden diese Sonderformen schon ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dezimiert.

Heute gehören sie deshalb sogar zu den am stärksten gefährdeten Biotopen Mitteleuropas. Seit einigen Jahren zeichnet sich nun aber eine Trendwende ab und immer mehr Kommunen legen selbst Streuobstwiesen an. Die Ernte könnte laut CSU dann beispielsweise der Sauerlacher Tafel und bedürftigen Bürgern der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden.

Bei Martin Sterflinger, Leiter des Umweltamts in der Gemeinde, rannte die Fraktion damit offene Türen ein. Er wies darauf hin, dass die Streuobstwiese sogar im Vorfeld bereits als sogenannte Ökokontofläche angelegt werden könne. So könnte sie zu einem späteren Zeitpunkt als Ausgleichsfläche dienen, wie sie für Bauvorhaben gefordert werden. Möglich sei, das Ganze im Rahmen einer Pflanzaktion wie etwa bei „We plant for the Planet“ zu organisieren.

Grundstück für Streuobstwiese vorhanden

Neben der richtigen Sortenwahl für das raue Klima im Alpenvorland wie heimischen Wildobstbäumen soll die Wiese mit faunafreundlichen Elementen ökologisch aufgewertet werden, denn neben Insekten, Spinnentieren, Vögeln und Säugetieren fühlen sich auch Amphibien und Reptilien in den angelegten Biotopen wohl. Die Pflege der Fläche soll laut Sterflinger extensiv erfolgen. Bedeutet: Belassen von Tot­holz, mäßiger Baumschnitt und das Mähen der Wiese dürfen etwa auch Weidetiere übernehmen.

Der Antrag der CSU sah vor, eine geeignete Fläche dafür zu kaufen, aber wie Bürgermeisterin Barbara Bogner mitteilte, verfügt die Gemeinde über geeignete Grundstücke, auf denen eine Streuobstwiese realisiert werden kann. Einstimmig sprach sich das Gremium für die weitere Bepflanzung mit Obstbäumen auf eben diesen aus. sb