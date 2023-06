11. Juni in Arget: Heimatfreunde Sauerlach laden zum Museumsfest

Das Argeter Heimatmuseum hat optisch und informativ viel zu bieten. Am 11. Juni laden die Heimatfreunde zum Museumsfest. © Helmut Hacker

Sauerlach – Regelmäßig öffnen die Heimatfreunde Sauerlach am zweiten Sonntag im Monat ihre beeindruckende Sammlung im Argeter Museum. Am 11. Juni wird das heuer nachmittags mit dem alljährlichen Museumsfest gefeiert.

Das Heimatmuseum in Arget bietet seinen Besuchern viele rare und zum Teil kuriose Attraktionen. Dazu gehört ein Strafbefehl des Amtsgerichtes Wolfratshausen für zu wenig gelieferte Eier an die Gütlerin Theres Kanzler aus dem Jahre 1917 genauso, wie die Rettung der Gaststube des ehemaligen Lochhofener Dorfgasthauses, in dem schon der legändere Volksliedersammler Wastl Fanderl Anfang der 80er Jahre zum Aufspielen lud. Im Vergleich braucht sich die Sammlung kaum von der staatlich geförderten Konkurrenz zu verstecken. So dürften Dachziegel von der „Dampfziegelei Station Otterfing“ des Georg Kleiber, wie sie 2015 beim Abbau der alten Kegelbahn in Lochhofen zu zum Vorschein kamen und durch die Heimatfreunde gerettet wurden, heute nicht mehr alltäglich zu sehen sein.



Das rund 2100 Quadratmeter umfassende Museumsgelände befindet sich im Kern des unter Denkmalschutz stehenden Ensembles „Holzkirchener Straße“ im Sauerlacher Ortsteil Arget, das nach Angaben des Museums als das letztes vollständig erhaltenes Straßendorf im Münchener Raum gilt.



Der Eintritt beim Museumsfest ist ebenso kostenlos wie die angebotenen Führungen durch das vergangene Jahrhundert oberbayerischer Geschichte. Dabei werden aber nicht nur statische Exponate erklärt, die Besucher können sich auch hautnah anschauen, wie in der Web- und Spinnstube altes Handwerk hochgehalten wird. Letztmalig zu sehen wird beim Museumsfest auch die Sonderausstellung „‘S‘Gwand“ zu sehen sein, die historische Trachten und Kleidung im Wandel der Zeit zeigt. hac