Gelingender Schulstart: Rotary Club Holzkirchen übergibt 25 Sets für ABC-Schützen

Hilfe mit Tradition: Die Vertreter der fünf Nord-Gemeinden erhielten die Startersets von Rotary. Das Bild zeigt stehend (v.l.) Albert Zinsbacher (Weyarn), Martin Schmid (Rotary), Michael Falkenhahn (Otterfing), Stefan Schwerd (Rotary), Christian Wiesner (Präsident Rotary) und sitzend (v.l.) Bernhard Schäfer (Valley), Christoph Schmid (Holzkirchen) und Leonhard Obermüller (Warngau). © Jörg Wedekind

Holzkirchen – Der Rotary Club Holzkirchen unterstützt auch in diesem Jahr einkommensschwache Familien: 25 Startersets für Erstklässler wurden an fünf Gemeinden übergeben.

Damit belastete Familien mit kleinerem Einkommen nicht von den Kosten der nahenden Einschulung erdrückt werden, übergaben Holzkirchens Rotarier, wie bereits seit 19 Jahren, Starter-Sets für ABC-Schützen an die fünf Gemeinden im Landkreis-Norden. „Gerade im Hinblick auf die aktuellen Kostensteigerungen und die galoppierende Inflation ist diese Aktion, die eine lange Tradition aufweist, von noch größerer Bedeutung“, bedankte sich Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid beim Rotary Club für die großartige Unterstützung.

Sets für ABC-Schützen

Die Sozialreferate in Holzkirchen, Otterfing, Warngau, Valley und Weyarn werden die Sets an bedürftige Familien verteilen, die im September ein Kind einschulen. Als besonders angenehme Aufgabe sieht Valleys Bürgermeister Bernhard Schäfer den Besuch bei diesen Familien. „Die Freude bei den Betroffenen ist immer riesig, weil sie ja im Vorfeld davon nichts wissen, wenn ich da mit so einem Überraschungs-Packerl komme!“

Zuschuss zu Ranzen und Material, Gutschein für Kultur und Bad

Ein Set enthält neben einem Zuschuss für einen Schulranzen und Schulmaterial auch Gutscheine für die Holzkirchner Bücherecke, für den Besuch im Batusa und im Fools-Theater. „Kinder und Jugendliche sind mir ein besonderes, persönliches Anliegen, allein weil sie ja während und durch Corona die größten Verlierer waren“, betont der neue Rotary-Präsident Christian Wiesner. Zusammen mit Martin Schmid und Stefan Schwerd, von dem er erst vor Kurzem das Amt des Präsidenten übernommen hatte, übergab er nun die Spende an die kommunalen Vertreter.

„Dafür, dass das letzte Jahr quasi für den Club ein Neustart nach Corona war, können wir auf ein äußerst aktives Jahr zurückblicken“, freut sich Schwerd. „Viele spannende Diskussionsabende, zum Beispiel mit dem ehemaligen Fußballstar Paul Breitner oder Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer, standen tollen sozialen Projekten wie dem heutigen gegenüber!“ Jörg Wedekind