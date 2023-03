Raus aus dem Schutzgebiet: Gemeinderat Otterfing hat Verständnis für Waldbesitzer

Gut 450 Hektar umfasst das Landschaftsschutzgebiet: Größter Grundbesitzer sind die Staatsforsten, rund 200 Hektar sind in Händen privater Forst- und Landwirte. © Grafik: Bayernatlas

Otterfing – Im Jahr 2014 wies das Landratsamt Miesbach auf Antrag Otterfings das Landschaftsschutzgebiet Otterfing-Hofoldinger Forst aus. Dieses sorgt nun für Kritik.

Im Jahr 2014 wies das Landratsamt Miesbach auf Antrag Otterfings das Landschaftsschutzgebiet Otterfing-Hofoldinger Forst aus. Ein Unterschied zwischen Staatsforsten und Privatwald wurde nicht gemacht. Das rief den Bayerischen Bauernverband Ebersberg-Holzkirchen auf den Plan, der Einschränkungen bei der Bewirtschaftung befürchtet und eine Herausnahme der Privatflächen fordert.



453 Hektar umfasst das 2014 festgesetzte Landschaftsschutzgebiet (LSG) in Otterfings Norden, circa 200 Hektar davon sind in Privatbesitz. Wie Bauamtsleiter Hubert Zellner erinnerte, schwang bei der Ausweisung des LSG damals die Hoffnung mit, die geplante Park- und WC-Anlage an der Autobahn doch noch verhindern zu können.

Inzwischen aber fürchten die von dem LSG betroffenen gut 150 privaten Waldbesitzer wegen naturschutzrechtlicher und EU-Bestimmungen bei der Bewirtschaftung künftig mit Nachteilen leben zu müssen. Diese Bedenken sieht Bürgermeister Michael Falkenhahn nicht: „Ich teile die Ansicht des Landratsamtes, dass uns mitgeteilt hat, dass sich durch das LSG für die Waldbewirtschaftung aktuell keinerlei zusätzliche Auflagen ergeben.“ Der Rathauschef sagte weiter zu, dass die Thematik wieder aufgegriffen werde, sollte sich das ändern. Sinngemäß lautete dann auch der Beschlussvorschlag.



Ulrike Stockmeier (FLO) schlug sich indes auf die Seite der Antragsteller: „Ich kann den Unmut der Privatbesitzer schon verstehen.“ Ähnlich äußerte sich Maria Dießl (CSU): „Wir sollten als Gemeinde ein Zeichen für die Arbeit unserer Land- und Forstwirte und damit den Erhalt unserer Kulturlandschaft setzten und deren Wunsch unterstützen.“ Josef Killer (FWG) warf ein, dass die Privat-Grundstücke im LSG auch an Bonität verlieren können.

Anders positionierte sich Hildegard Huil (Grüne), die dafür plädierte, das LSG als Ganzes zu erhalten und einzelne Grundstücke „auf gar keine Fall“ herausnehmen. Dem schloss sich Max Ruf (SPD) an: „Das LSG ist muss als schützenswertes Gut bestehen bleiben.“ Das dem so sei stellte Stefan Burgmayr (FLO) nicht in Abrede, dennoch sprach auch er sich dafür aus, den Bayerischen Bauernverband Ebersberg-Holzkirchen (BBV) zu unterstützen: „Das es schützenswert ist, ist keine Frage. Aber 2014 wurde 156 Waldbesitzern etwas übergestülpt, ohne sie zu fragen und das ist nicht richtig.“



Letztlich nahm Falkenhahn das Stimmungsbild auf, wonach die Mehrheit aus CSU, FLO und FWG den BBV-Antrag unterstützte. Dementsprechend soll nun ein neuer Beschlussvorschlag ausgearbeitet werden. Wobei Falkenhahn zu bedenken gab, dass letztlich das Landratsamt mitspielen müsse: „Ich habe meine Zweifel, dass es so einfach möglich ist, einzelne Grundstücke herauszulösen.“ Helmut Hacker