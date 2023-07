Holzkirchen: Schwerer Verkehrsunfall in Münchner Straße / 82-Jährige in Unfallklinik geflogen

Von: Sabrina Winklmaier

Bei einem Verkehrsunfall in der Münchner Straße in Holzkirchen verletzte sich eine 82-Jährige so stark, dass sie von einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen wurde (Symboldbild). © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Holzkirchen – Am gestrigen Donnerstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Münchner Straße in Holzkirchen. Zwei 82-jährige Damen kamen mit starken Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen mitteilt, kam es am Donnerstag, 20. Juli, zu einem schweren Verkehrsunfall. Das Unglück ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Münchner Straße in Höhe der Holzkirchner Bücherecke. Dabei wurden eine 82-jährige Dame aus Holzkirchen und ihre gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt.

Die Holzkirchenerin fuhr mit ihrem weißen VW auf der Münchner Straße südlich in Richtung Bahnhof. „Aus noch ungeklärten Gründen bog sie auf Höhe der Bäckerei Hohenadl mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußgängerweg ein und folgte diesem 100 Meter“, teilt Dienststellenleiter Johann Brandhuber mit. Anschließend fuhr sie über den Fußgängerweg weiter bis zur Kreuzung Münchner Straße/Erlkamer Straße und auf dem Gehweg weiter in nördliche Richtung. Auf dem Gehweg vor dem Buchladen streifte sie eine Kunsteule und fuhr dann über eine kleine Steinmauer zwischen zwei Häuser. Der PKW flog in eine Hecke mit Steinmauer und kam dann endlich zum Stehen.

Mehrere Ersthelfer eilten laut Polizeibericht sofort herbei, um Erste Hilfe zu leisten, bis Notarzt und Rettungskräfte eingetroffen waren. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Ihre Beifahrerin kam mit ebenfalls schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden an dem VW beläuft sich vorerst auf circa 10.000 Euro. „Wie durch ein Wunder wurden an der stark frequentierten Örtlichkeit, wie beispielsweise die Eisdiele, keine Passanten verletzt, teilt die Polizei Holzkirchen abschließend noch mit.