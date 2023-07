E-Scooter, Radl und Kinderroller: Diebe in Holzkirchen unterwegs

Von: Sandra Hefft

Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Gleich mehrfach berichtet die Polizei Holzkirchen von gestohlenen Fortbewegungsmitteln: Sie bittet bei der Suche nach einem E-Scooter, einem Mountainbike und einem Roller um Hilfe.

Am Montag (3. Juli) wurde am Bahnhof Holzkirchen ein schwarzer E-Scooter der Marke NTP VMAX (Modell VX2) von einem bislang unbekannten Täter entwendet.

Die Besitzerin, eine 47-jährige Holzkirchnerin, hatte ihren E-Scooter gegen 7.30 Uhr bei den Fahrradständern am Gleis 1 abgestellt und mit einem Schloss versperrt, erklärt die Polizei. Als die Frau gegen 20.30 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass der E-Scooter fehlte. „Lediglich das Schloss fand sie vor“, heißt es im Bericht. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 660 Euro.

Mountainbike aus Tiefgarage an der Münchner Straße gestohlen

Am Dienstag (4. Juli) wurde aus einer Tiefgarage auf Höhe der Münchner Straße 26 ein rot-weißes Mountainbike der Marke Specialized (Modell Stumpjumper Comp) von einer bislang unbekannten Person entwendet.

Das Mountainbike einer 52-jährigen Holzkirchnerin befand sich im Tatzeitraum von 7.30 bis 16.20 Uhr in der Tiefgarage des Neubaugebiets an der Münchner Straße. „Das Fahrrad war in einem Fahrradständer mittels Stahlkabelschoss abgesperrt“, erklärt die Polizei. Als die 52-jährige Besitzerin zurückkam, lag das abgezwickte Fahrradschloss am Boden. Das Fahrrad fand sie nicht mehr vor.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Der Sachschaden wird auf 20 Euro geschätzt.

Roggersdorfer Straße: Diebe klauen Tretroller aus Vorgarten

Sogar vor einem Kinder-Tretroller machten Diebe in Holzkirchen nicht Halt: Dieser wurde aus dem Vorgarten eines Reihenhauses an der Roggersdorfer Straße (in der Nähe des Sportsplatzes) von einem unbekannten Täter entwendet.

„Im Tatzeitraum von Sonntag (25. Juni) gegen 19 Uhr bis Montag (26. Juni) um 12 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person den eingezäunten Vorgarten und entwendete den dort abgestellten Tretroller (Micro Scooter Flex)„, erklärt die Polizei. Der Tretroller lässt sich zusammenklappen und so leicht wegtransportieren. Der Stehlschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des E-Scooters, des Mountainbikes und des Tretrollers nimmt die Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740 entgegen.