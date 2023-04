„Unkonventioneller Fahrstil“: 73-Jähriger fährt bei Holzkirchen auf Polizeiwagen auf

Von: Sandra Hefft

Teilen

Der Mann fiel wegen seines „unkonventionellen und gefährlichen Fahrstils auf“. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Holzkirchen - Ohne Licht war ein 73-Jähriger aus Duisburg Mittwochnacht auf der Autobahn A8 bei Holzkirchen unterwegs. Dort kam es zu mehreren Unfällen, unter anderem mit der Polizei.

Am Mittwoch (12. April) wurde der Verkehrspolizei Rosenheim sowie der Autobahnpolizeistation Holzkirchen gegen 22 Uhr ein unbeleuchtetes Auto auf der Autobahn A8 gemeldet. Der Jaguar mit Duisburger Kennzeichen solle sich in Richtung München auf dem linken Fahrstreifen befinden, hieß es in der Meldung.

„Kurz vor der Anschlussstelle Irschenberg konnte der Mitteiler beobachten, wie der Jaguar zu weit nach links gefahren ist und dort eine Leitplanke touchiert hat“, erklärt die Autobahnpolizei Holzkirchen. Das Fahrzeug blieb jedoch nach dem Unfall nicht stehen, sondern fuhr weiter. Die eingesetzte Streife der Autobahnpolizeistation Holzkirchen fand schließlich gegen 22.10 Uhr den Jaguar auf Höhe der Anschlussstelle Weyarn. Die Beamten wollten den Fahrer an geeigneter Stelle kontrollieren.

„Während der Nachfahrt fiel der Jaguar aufgrund seines unkonventionellen und gefährlichen Fahrstils auf“, erklärt die Polizei. „Der Jaguar benötigte alle drei Spuren der Autobahn und fuhr zwischen Weyarn und Holzkirchen immer wieder Geschwindigkeiten zwischen 0 und 100 km/h. Aufgrund dieser Auffälligkeiten wurde der nachfolgende Verkehr gedrosselt und weitere Streifen von umliegenden Dienststellen wurden für die Anhaltung des Jaguar hinzugezogen“, schildert die Polizei. „Eine Kontrolle des Jaguars war zunächst ohne Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs nicht möglich.“

Kurz nach der Anschlussstelle Holzkirchen setzte sich eine Streife der Polizeiinspektion Holzkirchen vor den Jaguar. Sie signalisierte dem Fahrer mittels „Bitte Folgen“-Signal, er möge anhalten. „Hiervon zeigte sich der Fahrer des Jaguar jedoch unbeeindruckt und setzte seine Fahrt über die drei Fahrstreifen fort“, erklärt die Polizei.

Doch damit nicht genug: „Plötzlich beschleunigte der Jaguar und fuhr dem Polizeiwagen in das Heck. Aufgrund des Zusammenstoßes blieb der Jaguar stehen und der 73-jährige Duisburger konnte aus dem Fahrzeug geborgen werden. Auf Nachfrage schien der Fahrer einen sehr verwirrten Eindruck zu machen.“

Bei dem Auffahrunfall verletzten sich zwei Beamte der Polizeiinspektion Holzkirchen so stark, dass sie ihren Dienst in der Nachtschicht nicht fortführen konnten. Der Unfall wurde durch die Autobahnpolizei Holzkirchen sowie die Verkehrspolizei Rosenheim aufgenommen. Der Fahrer des Jaguar wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Jaguar entstand ein Frontschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. An dem Dienstfahrzeug entstand ein Heckschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

„Der Mann muss sich nun unter anderem bislang aufgrund der Straftaten des § 315c StGB - Gefährdung des Straßenverkehrs - sowie des § 142 StGB - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - verantworten“, erklärt die Polizei. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Alkohol war nicht im Spiel, nun wird in Richtung anderer körperlicher und psychischer Ursachen für diese Ausnahmesituation ermittelt.

„Um die Fahrtstrecke und dort aufgetretene Ereignisse aufhellen zu können“, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich zu melden. Erste Spuren verweisen bereits sogar ins Berchtesgadener Land, erklärt die Polizei. Hinweise gehen an die Autobahnpolizei Holzkirchen unter Telefon 08024/907310.