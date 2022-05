Burschenfest in Warngau: Sexueller Übergriff in Zeltnähe

Von: Sandra Hefft

Teilen

Ein Bekannter der jungen Frau rief schließlich die Polizei. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Warngau – Am Sonntagabend ist es beim Burschenfest in Warngau zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am späten Sonntagabend (22. Mai) hat es beim Burschenfest in Warngau in der Nähe des Festzelts einen sexuellen Übergriff auf eine junge Frau gegeben.

Eine 18-Jährige saß laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd gegen 23.30 Uhr auf dem Boden vor einer Holzhütte auf dem Festgelände. Dort setzte sich ein ihr unbekannter Mann zu ihr. Er versuchte, sie zu küssen. Anschließend hob er sie laut Polizeibericht hoch und brachte sie zum nahegelegenen Parkplatz. „Dort kam es dann zu weiteren sexuellen Übergriffen zum Nachteil der jungen Frau“, berichtet die Polizei.

Nach etwa zehn Minuten gelang es der 18-Jährigen, sich von dem Unbekannten loszureißen. Die junge Frau flüchtete in Richtung Festzelt. „Dort erzählte die aufgelöste Frau einem Bekannten von dem Vorfall“, der schließlich die Beamten verständigte. „Vom mutmaßlichen Täter fehlt derzeit noch jede Spur“, erklärt das Präsidium.

Täterbeschreibung Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er wird als schlank beschrieben mit seitlichem Dreitagebart. Der Mann trug Lederhose und Trachtenhut war stark alkoholisiert und sprach Bairisch.

Die zuständige Kriminalpolizeistation Miesbach hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08025/2990 zu melden. she

Dies ist nicht der erste Vorfall beim diesjährigen Burschenfest in Warngau: Es hat bereits mehrere Anzeigen gegeben.