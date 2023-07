Skatepark-Gallery in Holzkirchen: Vorstellung bei buntem Abend

Coach Sandro „Antik“ Thomas (r.) ist stolz, was die Teilnehmer des Graffiti-Workshops, unter anderem (v.l.) Veronika, Andi, Luce und Kaito, an die Wand am Skaterpark gezaubert haben. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Am Dienstag findet in Holzkirchen im Zuge des Festivals Landkreis Talente ein bunter Abend statt. Dabei wird auch gezeigt, wie die neue Skaterpark-Gallery entstanden ist.



Im Rahmen des Festivals Landkreis Talente entstand jüngst am Skaterpark in Holzkirchen ein neues, buntes Graffiti-Kunstwerk, das zur guten Laune animieren soll.

Wie Workshop-Leiter Sandro „Antik“ Thomas bei der Präsentation des Graffitis (Am Ladehof) sagte, wollten die 18 jungen Künstler mit dem Thema „Don‘t forget to smile and be happy“ daran erinnern, dass es „uns hier allen doch eigentlich ziemlich gut geht und wir das nicht vergessen sollten.“

Mit diesem Spirit vor Augen haben sich schließlich die Jungsprayer zwischen zwölf und 25 Jahren an vier Nachmittagen unter der Anleitung von Thomas, Agnes Wieser und Gerd-Hubertus Weidenbrücher-Britze ans Werk gemacht und eine graue Wand am Skaterpark in ein Kunstwerk mit vielen bunten und fröhlichen Szenen verwandelt.

Die Truppe hofft, damit einen Ort geschaffen zu haben, der beim Betrachten dazu einlädt, die Mundwinkel nach oben zu ziehen. „Das war auch deshalb eine super Sache, weil die Kinder und Jugendlichen hier eine Bühne bekommen haben, um sich kennenzulernen und auszuprobieren“, sagte Thomas und berichtete, dass mit nur einer schimpfenden Ausnahme schon bei der Entstehung des rund 37 Meter langen und 1,40 Meter hohen Graffitis viele Passanten anhielten und das bunte Treiben anerkennend bestaunten.



Vorstellung am Dienstag (18. Juli) in Holzkirchen

Ein Video zum Entstehungsprozess der neuen Skaterpark-Gallery ist am Dienstag (18. Juli) um 19 Uhr im Fools-Theater in Holzkirchen zu sehen. Der Bunte Abend ist eine der Veranstaltungen des Junge-Talente-Festivals, das noch bis 21. Juli läuft. Helmut Hacker