Antrag auf Änderung für schnelleren Prozess

Solarmodule an Fassaden: Gemeinderat Valley diskutiert über Bauvorschriften

Solaranlagen – auch auf den Dächern in Valley keine Seltenheit. An den Wänden installiert benötigen sie jedoch auch weiterhin einer Genehmigung des Gemeinderates. © Benda

Valley – Der Gemeinderat in Valley beschäftigte sich jüngst nach Antrag von Johannes Schneider (Grüne) damit, ob Anträge für Sonnenkollektoren an Hauswänden künftig einzeln behandelt werden müssen.





Die aktuellen Unsicherheiten bezüglich der Wärmeversorgung in den kommenden Monaten, lassen einige Menschen über Alternativen nachdenken. Die Installation von Solaranlagen als zusätzliche Wärmeversorgung liegt da nahe. Doch die meisten kommunalen Gestaltungssatzungen sehen bestimmte Regelungen für den Anbau dieser vor, so auch in Valley. Sollte die öffentlichen Bauvorschriften dahingehend dauerhaft geändert werden? Mit dieser Frage befasste sich nun kürzlich der Gemeinderat.

Auslöser für die Diskussion war ein Antrag zum Bau einer Solaranlage eines Valleyer Hauseigentümers in der vorangegangenen Sitzung. Der Plan: An der Südfassade im Obergeschoss sollten Sonnenkollektoren installiert werden. Deshalb wurde diesbezüglich eine isolierte Befreiung von der Gestaltungssatzung beantragt. Diese wurde vom Gemeinderat erst im Februar erlassen. Sie sieht vor, dass beim Bau von Photovoltaik- und Solaranlagen an Fassaden im Einzelfall das Gremium zustimmen muss.



Nun ist die Sonneneinstrahlung in den hiesigen Breitengraden nicht immer vorteilhaft, weshalb der Bauherr in seinem Antrag die südliche Wand hinter dem Balkon seines Hauses als „einzig sinnvollen Platz“ beschrieb. „Im Winter bei höchstem Wärmebedarf ist der Einfallswinkel ideal, im Sommer immer noch nicht ausreichend“, heißt es in dem Schreiben. Die Anlage sei zur Brauchwassererwärmung und Heizunterstützung gedacht.



Argumente, die der Gemeinderat vor allem in der Energiekrise als durchaus verständlich erachtete und einstimmig dem Antrag auf Abweichung von der Gestaltungssatzung zustimmte.



Antrag auf Änderung für schnelleren Prozess

Doch warum jeden Antrag in Bezug auf die Montage von Sonnenkollektoren an den Hauswänden einzeln behandeln? Das fragte sich Gemeinderatsmitglied Johannes Schneider (Grüne) bereits in jener Sitzung und reichte einen Antrag auf Änderung der Gestaltungssatzung ein. Andere alternative Systeme wie Luftwärmepumpen oder Erdkollektorpumpen seien seiner Meinung nach kaum mehr verfügbar, preiswerte Warmwasserkollektoren hingegen schon. „Um die Warmwasserversorgung auch im Winter zu bewältigen, ist die senkrechte Anbringung der Module, aufgrund der niedrigen Sonnenstände sowie geringer Schneebedeckung an Fassaden oder Flächen sehr wirkungsvoll“, argumentiert Schneider. Vom Einholen eines Angebots des Eigentümers bis hin zum positiven Beschluss des Gemeinderates auf Abweichung der Gestaltungssatzung vergeht seiner Meinung nach jedoch wertvolle Zeit. Diese beeinflusse dann nicht nur die Preise, sondern auch die Verfügbarkeit von Fachbetrieben negativ.



Um „den Prozess zu beschleunigen“ beantragte das Gremiumsmitglied deshalb die entsprechenden Absätze in der Gestaltungssatzung zu streichen. Mit elf zu vier Stimmen sprach sich der Gemeinderat jedoch gegen diese Maßnahme aus. Auch die Verwaltung sah in der einzelnen Änderung ein Problem. Sie schlug vor abzuwarten, welche Vorschriften der Satzung sich mit der Zeit als nicht praktikabel erweisen würden, um dann die gesammelten Änderungswünsche gemeinsam einzuarbeiten.



Aufhebung „rechtlich nicht möglich“

Den Vorschlag Schneiders, die Baugestaltungssatzungen zumindest befristet bis August 2023 aufzuheben, wurde von der Verwaltung als „rechtlich nicht möglich“ abgewiesen und auch vom Gremium mehrheitlich abgelehnt.



Dem entgegenkommend der Verwaltung, stattdessen Bürgermeister Bernhard Schäfer sowie die Verwaltung für ein Jahr befristet zu ermächtigen, einzelne Anträge auf Abweichung der Gestaltungssatzung ohne nötige Zustimmung des Gremiums zu genehmigen, erteilten die Räte ebenfalls eine Abfuhr. Die Valleyer Hauseigentümer müssen also auch zukünftig ihre Sonnenkollektoren an den Hauswänden vom Gemeinderat genehmigen lassen. sb