Lichterschmuck heuer später: Weihnachtsbeleuchtung in Otterfing ab drittem Advent

Der Christbaum vor der Kirche St. Georg in Otterfing und die Weihnachtsbeleuchtung bleiben die ersten zwei Adventswochen aus. © Hacker

Otterfing – Mit einem Antrag der Freien Liste Otterfing (FLO) zu Stromeinsparungen bei der Beleuchtung an Weihnachten hat sich der Gemeinderat jüngst beschäftigt.

Nach einer kontroversen Diskussion einigte sich das Gremium darauf, die Zeit für die Weihnachtsbeleuchtung auf die Hälfte zu kürzen. „Es soll nichts Weltbewegendes, aber ein Zeichen sein, dass es uns mit dem Energiesparen ernst ist“, begründete Ulrike Stockmeier (FLO) den Antrag ihrer Fraktion. Dazu meinte Bürgermeister Michael Falkenhahn: „Das Signal ist verstanden, ganz möchte ich aber unseren Bürgern das weihnachtliche Gefühl nicht nehmen.“

Der Rathauschef erinnerte daran, dass ein Großteil der Beleuchtung bereits auf stromsparende LED-Leuchtmittel umgestellt ist und Gespräche mit der Kirchenverwaltung geführt werden, um die Laufzeit der stromfressenden Halogenstrahler für den Kirchturm von St. Georg zu verkürzen. Außerdem, so Falkenhahn, sei die Montage der Adventsbeleuchtung für den Bauhof relativ aufwendig, um sie dann nur für ein paar Tage leuchten zu lassen.

Gerhard Heimerer (CSU) sah es ähnlich: „Energiesparen ja, aber bitte nicht ganz auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten.“ Maria Dießl (CSU) war aus einem anderen Grund über den Antrag glücklich: „Ich habe nie verstanden, warum schon im November die Weihnachtsbeleuchtung an sein muss. Die Adventszeit ist doch da, um langsam auf den Heiligen Abend hinzuführen.“ Sie erinnerte an den 2008 verstorbenen Pfarrer Johann Lindermeier: „Er hat vor Gottesdiensten im Advent regelmäßig den Stecker von der Christbaumbeleuchtung gezogen.“ Grundsätzlich fand auch Roberto Sottanelli (SPD) die Stromsparansätze gut, er erinnerte aber daran, dass wegen Corona während der vergangenen zwei Jahre Weihnachten im öffentlichen Raum praktisch ausgefallen ist: „Die LEDs brauchen so wenig, vielleicht können wir ja einfach ein paar Sterne weniger aufhängen.“

Sein Parteikollege Max Ruf war indes überzeugt, dass die Bevölkerung eine Reduzierung aushalten wird: „Schalten wir 14 Tage vor Weihnachten ein, und dann ist es gut. So kommen wir unserer Vorbildfunktion nach und berücksichtigen dennoch den weihnachtlichen Aspekt.“

8:5 Stimmen für die spätere Weihnachsbeleuchtung

Wichtig sei es laut Ruf, einen Beschluss zu fassen, der keine Hintertürchen offen lasse. Mit 8:5 Stimmen wurde schließlich entschieden, die Adventsbeleuchtung und den Christbaum bei der Kirche erst ab dem dritten Advent leuchten zu lassen. hac