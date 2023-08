Spaß in den Sommerferien: Testfahren beim AMC Holzkirchen

Von: Sandra Hefft

Mit den Tipps vom Trainer machten die jungen Fahrer schnell Fortschritte. © AMC Holzkirchen

Holzkirchen – Im Rahmen des Holzkirchner Ferienprogramms versuchten sich kürzlich 15 Kinder ab acht Jahren beim AMC Holzkirchen im Umgang mit dem Trialmotorrad.

Ort des Geschehens war das Vereinsgelände des AMC Holzkirchen an der Kläranlage in Fellach. Der AMC stellte neben den erfahrenen und geduldigen Trainern auch drei Mopeds. Ob mit Verbrenner- oder E-Motor, die Begeisterung war bei den Teilnehmern groß. Bekanntlich geht es beim

Trialsport nicht darum, sich auf einem Motorrad mit möglichst hoher Geschwindigkeit an die Spitze eines Feldes zu setzen, sondern alleine, oft im Schritttempo und mit viel Geschicklichkeit künstliche oder natürliche Hindernisse ohne Zuhilfenahme der Füße zu meistern.

Herausforderung für junge Fahrer

Was bei Könnern spielerisch aussieht, verlangt natürlich viel Training und Disziplin. Das merkten die jungen Nachwuchs-Zweiradartisten dann auch recht schnell. Wobei dank intensiver Anleitung rasch Fortschritte gemacht wurden. Waren die Stürze am Vormittag noch relativ häufig, konnten nach der Mittagspause und einer gemeinsamen Brotzeit, am Nachmittag die meisten schon recht gut ein paar enge Kurven ohne Hilfestellung fahren. Helmut Hacker