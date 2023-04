Spatenstich für Bauhof Holzkirchen: Fertig bis Anfang 2025

Gute Laune beim Spatenstich: (v.l.) Planerin Ellena Rustler, Giacomo Nüsslein (Studio Corso), Robert Wiechmann (Grüne), Nicolaus Neumann, Projektmanager Stefan Standl, Peter Heiß, Planer Björn Nohe, Bürgermeister Christoph Schmid, Birgit Eibl (FWG), Wolfgang Huber (SPD) und Albert Kraml (CSU). © Helmut Hacker

Holzkirchen – Der Spatenstich für den geplanten Bauhof in Holzkirchen ist erfolgt. Fertig soll er Ende 2024, Anfang 2025 sein. Mit dem Neubau endet ein jahrzehntealtes Provisorium.

Laut Bürgermeister Christoph Schmid glauben viele Bauhofmitarbeiter schon nicht mehr so recht daran, dass jemals ein Ersatz für das Bauhof-Provisorium an der Frühlingstraße gebaut wird. Nun aber erfolge am Amalie-Hohenester-Weg der Spatenstich für den neuen, rund 27,2 Millionen teuren, modernen und funktionalen Bauhof.

„Heute ist ein besonderer Tag für Holzkirchen“, begrüßte der Rathauschef gut 30 Bauhofmitarbeiter sowie zahlreiche Gäste und Planer auf der Baustelle nahe Marschall am Amalie-Hohenester-Weg. Das Thema ist seit Langem präsent, Schmid erinnerte, dass schon 2007 Bauhofleiter Peter Heiß beim damaligen Bürgermeister Josef Höß vorsprach und darauf hinwies, dass der in den 80er Jahren als Provisorium bezogene Bauhof zu klein ist. Deswegen musste der Bauhof auch Zug um Zug seine Gerätschaften und Lagerflächen auf drei weitere Standorte im alten Föchinger Bauhof, am Ladehof und im Wertstoffhof an der Thanner Straße verteilen. Zumindest konnte die Marktgemeinde an der Holzkirchner Spinne zusätzliche Flächen erwerben. Der Plan, dort eine Kalthalle aufzustellen, wurde um 2010 aber aus Kostengründen verworfen und nur die beiden markanten Streusalz-Silos aufgestellt.



Start schon im Mai 2020

Im Mai 2020 nahm das Projekt mit einem Gemeinderatsbeschluss erneut Fahrt auf. „Selbst als im Dezember das Planungsbüro Studio Corso das Konzept vorstellte, glaubten einige noch nicht so recht daran“, sagte Schmid. In den Folgejahren ging es dann mit der Entwurfs- und Kostenplanung Schlag auf Schlag. Der Ukraine-Krieg ließ dann Verwaltung und Gemeinderat sechs Monate innehalten. Diese selbst verordnete Denkpause hat sich laut Schmid aber gelohnt, um Marktverwerfungen auszusitzen und stabile Angebote einzuholen. Im Oktober wurden schließlich die ersten Bauarbeiten vergeben und „die letzten Zweifler“ überzeugt, so Schmid. Entstehen wird eine auf bestmögliche Funktion ausgelegte 100 Meter lange und 45 Meter breite Fahrzeughalle mit Werkstätten, Lagerräumen und einer Waschanlage. Im südlichen Teil ergänzt das Ensemble ein mit der Halle per Brücke verbundenes Verwaltungsgebäude mit Büros, Umkleide- und Aufenthaltsräumen und einer Dusche. Außerdem entstehen im Obergeschoss zwei Wohnungen.



Damit sich der Komplex in Holzkirchens Entree einpasst, wird das Gelände leicht vertieft und mit einem begrünten Wall umgeben. „Damit nehmen wir dem Baukörper die Wuchtigkeit“, erklärte Architekt Nicolas Neumann (Studio Corso), der die lösungsorientierten Nutzerabsprachen mit dem Bauhof und der Gemeinde hervorhob. „Ich erwarte mir mit nur noch einem Standort eine Effizienzsteigerung aber vor allem und endlich deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen für die Bauhofmitarbeiter“, schloss Schmid und lud nach vollzogenem Spatenstich zu einer Brotzeit auf der Baustelle. Helmut Hacker