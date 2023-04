Umfangreiche Bauarbeiten für Orgelmuseum in Valley starten

Von: Sabrina Winklmaier

Setzten in Valley den Spatenstich für das weltweit größte Orgelmuseum: (v.l.) Max-Georg Graf von Arco auf Valley, Bauunternehmer Bernhard Obermaier, Landrat Olaf von Löwis, Michael Pelzer, Staatsministerin Michaela Kaniber, Inge Lampl, Sixtus Lampl, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Bürgermeister Bernhard Schäfer und Andreas Hallmansecker. © Selina Benda

Valley – Es waren bewundernde Worte, welche die Gäste des Spatenstichs für das neue Orgelmuseum in Valley am vergangenen Freitag fanden. Denn Sixtus Lampl hat immer an seine Vision geglaubt und mit seiner Beharrlichkeit einige Unterstützer gefunden, diese mit ihm in die Tat umzusetzen.

Dem Leiter des Orgelzentrums im Alten Schloss Valley ist es zu verdanken, dass dort nun das weltweit größte Orgelmuseum und damit ein „kunsthistorisches Juwel“ entsteht, wie es Michaela Kaniber nannte. Die Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) war nach Valley gekommen, um symbolisch die finanzielle Förderung für das Projekt Orgelmuseum zu überreichen.

Bereits 2014 wurde das Vorhaben in und um die Räumlichkeiten des Alten Schlosses Valley als Startprojekt in die Leader-Bewerbung der Region eingebracht. 2021 wurden 370.000 Euro vom AELF Rosenheim an Fördermitteln aus dem europäischen Leader-Programm bewilligt. 300.000 Euro Eigenvermögen stecken Sixtus Lampl und seine Ehefrau Inge Lampl mit ihrer gleichnamigen Stiftung in das Bauvorhaben und auch der Förderverein Orgelzentrum sowie die Hubertus Altgelt Stiftung unterstützen das Projekt finanziell. „Vor zwei Jahren hätten wir die angesetzten Baukosten von 960.000 Euro gehabt“, erklärte Lampl in seiner Rede. Doch die Coronapandemie sowie die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges hätten die Baukosten nun auf 1,3 Millionen Euro getrieben. Um die 300.000 Euro sind derzeit noch offen, berichtete Andreas Hallmannsecker auf Nachfrage.

Der ehemalige Valleyer Bürgermeister ist Vorsitzender in der Lampl-Stiftung und hilft dem Ehepaar vor allem bei den bürokratischen Hürden, die sich bei einem solchen Vorhaben ergeben. Die Leader-Förderung sei um ein Jahr verlängert worden erklärte er, was dem Team nun Zeit gibt, weitere Sponsorengelder zu akquirieren. Auch bei den Baukosten soll nach Möglichkeit eingespart werden. Wie Bauunternehmer Bernhard Obermaier erklärte, fangen die Aushubarbeiten diese Woche noch an und sollen in zwei bis drei Wochen fertig sein. Der Bauunternehmer aus Sonderdilching hatte die Ausschreibung gewonnen und sei laut Lampl „schon seit 32 Jahren immer wieder im Alten Schloss mit den Umbauarbeiten betraut.“ Denn seit Lampl das Gebäude 1987 vom ehemaligen Graf Arco erworben hat, ist einiges in den alten Gemäuern passiert.

„Umsetzung von Träumen ist keine Frage des Alters“

„Das ist damals schon eine ziemlich baufällige Hütte gewesen“, erinnerte sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner scherzend. Als Projektpatin freue es sie deshalb umso mehr, dass das Ehepaar Lampl mit seiner Beharrlichkeit und Überzeugungskraft etwas so Besonderes wie das Orgelzentrum und zukünftige Museum für die Region erschaffen hat. „Sie sind der Beweis dafür, dass die Umsetzung von Träumen keine Frage des Alters ist.“ Der 82-jährige ehemalige Konservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflegehat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die vor allem aus der Epoche der Romantik stammenden Orgeln vor ihrer Verschrottung zu retten und zu erhalten.

Mittlerweile hat er 60 Stück im Alten Schloss Valley eingelagert, 24 davon stehen spielbereit im Orgelzentrum sowie in der angrenzenden Zollingerhalle. Diese beiden Gebäude sollen nun mit einem unterirdischen Bau verbunden und damit auch die Kino-Orgel im Keller des Alten Schlosses für Besucher zugänglich gemacht werden. Zudem entsteht ein komplett neuer Ausstellungsraum, in dem etwa die Orgel der Basilika Vierzehnheiligen in Oberfranken aufgebaut werden soll. Ebenso wird das gesamte Museum durch einen zentralen Zugang sowie einen Lift barrierefrei gemacht. Auch der neun Meter hohe historische Speicher mit seinen vier Etagen wird dann für alle Gäste begehbar. Bisher meistens nur bei Führungen und Konzerten geöffnet, wird das zukünftig größte Museum im Landkreis Miesbach dann auch geregelte Öffnungszeiten haben.

Auf rund eineinhalb Jahre ist die Bauzeit angesetzt. Im Winter soll der Rohbau inklusive Heizung, Sanitär und Elektrik stehen, dann könnten laut Hallmannsecker die fehlenden Ausschreibungen, etwa für den Aufzug und die Schreinerarbeiten, vergeben werden. „Alle haben damals gesagt, ich soll das Gebäude mit der Raupe den Hang runterschieben – dass es nicht so gekommen ist, freut mich heute sehr“, sagte Lampl. Dass er in den vergangenen 36 Jahren die weltweit größte Orgelsammlung nach Valley geholt und damit für die Nachwelt gesichert hat, bewunderte Staatsministerin Michaela Kaniber.

Ehepaar Lampl ist ein „Glücksgriff“

Für die Gemeinde Valley sei das Ehepaar Lampl ein „Glücksgriff“, sagte Bürgermeister Bernhard Schäfer. Zum Gelingen eines solchen Projektes gehöre immer „das Engagement von Menschen, die Träume haben“ dazu, sagte Michael Pelzer. Als Vorsitzender der LAG Kreisentwicklung-Miesbacher Land hat er die Leader-Förderung für das Orgelmuseum gemeinsam mit Simon Kortus von der Regionalentwicklung Oberland auf den Weg gebracht. „Ich bin sprachlos über Ihr Lebenswerk“, sagte Landrat Olaf von Löwis zu Lampl. Und der ist einfach nur froh, dass es losgeht, denn jetzt wird seine Vision endlich Wirklichkeit. sb