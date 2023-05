Holzkirchen: Sieben zusätzliche Kita-Gruppen an der Erich-Kästner-Straße

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Dem Anlass gerecht mit Kinderschaufeln machte sich Bürgermeister Christoph Schmid (3.v.r.) mit Architekt Matthias Marschner (5.v.r.) zusammen mit Vertretern der Marktgemeinderatsfraktionen, Gästen und Kinderland-Geschäftsführerin Petra Götzenberger (2.v.l.) an den Spatenstich für die neue Kita an der Erich-Kästner-Straße. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Nach knapp vierjähriger Planung inklusive Atempause wegen Verwerfungen im Bausektor, fand kürzlich der Spatenstich für die neue Kita an der Erich-Kästner-Straße mit rund 160 Plätzen statt.

Mit der geplanten Fertigstellung des Kita-Anbaus 2024/2025 können dann auf dem Areal voraussichtlich insgesamt 36 Krippenkinder, 175 Kindergartenkinder und 100 Hortkinder betreut werden.



Mit einem Rückblick begrüßte Bürgermeister Christoph Schmid die Gäste zum Spatenstich für den Anbau an die bestehende Kinderland-Kita. Demnach schickte der Marktgemeinderat das Projekt im Juli 2019 an den Start. Für die Planungen des zweigeschossigen Anbaus konnte das Münchner Büro Hirner & Riehl gewonnen werden, das sich auch schon für den Bestandsbau verantwortlich zeichnete. Wegen Corona und des Ukraine-Kriegs mit den allbekannten Folgen und fehlender Angebote wurde laut Schmid allerdings eine „Atempause“ nötig. „Einige werden sich noch an das Thema Stoffpreisgleitklausel erinnern. Was uns helfen sollte, bremste uns eher aus.“ sagte Schmid, und erklärte das damit, dass es „wahnsinnig schwierig und aufwändig war, für bestimmte Materialien einen Basispreis zu finden.“ Erst eine Neuausschreibung brachte die erhofften Angebote. Zwar waren nach Einschätzung des Rathauschefs nicht alle vollkommen zufriedenstellend, aber es sollte keine Zeit mehr verloren werden: „Wir wollen zumindest, was das Platzangebot für die Kinderbetreuung angeht, versuchen, vor die Welle zu kommen.“ Für den rund elf Millionen Euro Anbau hat die Regierung von Oberbayern bereits einen Zuschuss von gut zwei Millionen Euro genehmigt.

Architekt Matthias Marschner vom Büro Hirner & Riehl ist zuversichtlich, den Termin halten zu können und zeigte sich erfreut, dass die Marktgemeinde seinem Büro den Zuschlag gab: „Es war ein Kompliment, als wir aufgefordert wurden, das Konzept des Bestandsbaus zu übernehmen und fortzuführen.“ Tatsächlich glänzt die bestehende Kita mit ihrer Holzbauweise durch ein besonders angenehmes Raumklima, das auch schon die eine oder andere Fachbesuchergruppe neugierig gemacht hat. „Ich sehe darin eine Betätigung, dass der Baustoff Holz für Kitas und unser Werben dafür richtig ist“, ergänzte Marschner. Eine Herausforderung war es diesmal aber auf dem freien Grundstück sieben Gruppen unterzubringen und den Anbau so zu gestalten, dass er autark vom Bestandsgebäude betrieben werden kann. Gelöst hat dies das Architektenteam mit einem Verbindungsgang, einem separaten Eingang an der Ecke Rosenheimer Straße/Erich-Kästner-Straße und einer zweigeschossigen Bauweise.



Den Beweis, dass ein Holzgebäude auch repariert werden kann, zeigt sich wenige Meter vom Spatenstich entfernt. Nach dem Brandanschlag auf die bestehende Kita im November letzten Jahres gehen die Renovierungsarbeiten unter dem Notdach gut voran. Zwar war es schwierig, Handwerker zu finden, Schmid versprach aber: „Am 1. September werden wir definitiv fertig sein.“ hac