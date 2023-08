SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zu Besuch in Otterfing und Gmund

Wandern und Politik

Von Sandra Hefft schließen

Landkreis Miesbach – Hoher Besuch aus Berlin: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert reiste durch Bayern und machte dabei Halt im Landkreis Miesbach: in Otterfing und Gmund.

Geschlafen hat Kevin Kühnert im Hotel in Otterfing und nach eigenen Aussagen auch sehr gut, teilt er mit, als er sich mittags im Rathaus Otterfing zum Gespräch mit den Landtagskandidaten für Miesbach, Bruno Peetroons, sowie mit Benedikt Hoechner für Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen traf. Ebenfalls anwesend waren natürlich Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn und Valleyer Gemeinderätin Angela Falkenhahn.



Die Lage vor Ort

„Nach der letzten Landtagswahl ist mit den politischen Zielen ganz schön schludrig umgegangen worden. Deswegen bin ich jetzt hier und schaue mal, wie die Lage in den dörflichen Gemeinden ist“, begründet Kühnert seine Rundreise.



Dass die SPD vor allem in Bayern keinen leichten Stand hat, ist dem Generalsekretär durchaus bewusst. Das kann auch Landtagskandidat Bruno Peetroons bestätigen. „Die SPD hat es in Bayern nie leicht gehabt, wir müssen uns immer erklären.“ Trotzdem hofft Peetroons, dass die Wähler im Herbst erkennen, dass die SPD keine „CSU 2.0“ sein will. „Wir bringen Ideen voran, die die CSU zehn Jahre später dann übernimmt. Ich glaube, die Wähler erkennen das langsam“, erklärt er.



Viel Potential für SPD im ländlichen Raum

Auch Kühnert sieht der kommenden Wahl zuversichtlich entgegen: „In Bayern ist die SPD mehr als 200 Mal in den Kommunen vertreten, wie hier in Otterfing oder auch in Bad Wiessee.“ Es gibt noch viel Potential in den ländlichen Gegend, dass ist sich Kühnert sicher. „Wenn es keine Krise im Land gibt, dann wählt man den mit dem schönsten Janker, aber wir haben gerade eine Krise und da sind wir da.“ Der Generalsekretär verweist mit dieser Aussage auch auf die Eigenheimförderung, welche die SPD auf den Weg gebracht hat. Diese richtet sich für Privatpersonen, die über kein oder wenig Eigenkapital verfügen. Die Eigenheimförderung ist der Nachfolger des Baukindergeldes.



Nach dem Termin in Otterfing ging es für Kühnert im Rahmen seiner „Wandern und Politik“ Tour durch Bayern in den Gasthof Maximilian in Gmund. Dort boten im Max Stoib und Helge Straßer vom Imkerverein Gmund – Tegernseer Tal einen Einblick in die Komplexität der Bienenzucht.