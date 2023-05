Straßengaudi in Weyarn: Themen Sicherheit und Nachhaltigkeit

Buntes Treiben: Bei der Weyarner Straßengaudi gab‘s für Groß und Klein allerlei zu erleben. © Selina Benda

Weyarn – In Weyarn fand die mittlerweile dritte Straßengaudi statt. Im Mittelpunkt stand das Fahrrad, dazu die Themen Sicherheit und Nachhaltigkeit.

„Straßen sollten nicht nur für die Autos da sein, sondern für alle Verkehrsteilnehmer“, findet Peter Pham, Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr und Mobilität der Gemeinde Weyarn. Dieser setzt sich für die gemeinsame Weiterentwicklung einer sicheren, nachhaltigeren und gleichberechtigten Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer in Weyarn ein und veranstaltete dazu bereits zum dritten Mal die „Weyarner Straßengaudi“.

Anders als im vergangenen Jahr hatte das Wetter diesmal Nachsicht mit den Veranstaltern und ließ den Regen am Nachmittag in den Wolken. So kamen bis zu 200 kleine und große Besucher auf dem abgesperrten Straßenabschnitt zwischen Rathausplatz und Friedhof in der Weyarner Ortsmitte zusammen, um miteinander eine schöne Zeit zu verbringen. Neben Riesenseifenblasen, einem Kinderparcours, Spielen und Straßenmalerei für die Kleinen konnten sich die Eltern auch über die verschiedenen Möglichkeiten informieren, sich ohne Auto in der Gemeinde zu bewegen. Das Fahrrad stand da natürlich im Mittelpunkt und die Kinder konnten mit zwei Polizistinnen ein Rad-Sicherheitstraining absolvieren, die Eltern Lastenräder testen.



Radfahren in Weyarn: Umfrage-Ergebnisse übergeben

Der Arbeitskreis informierte sich bei den Bürgern über deren Bedürfnisse zum Thema Verkehr und Mobilität und übergab Bürgermeister Leonhard Wöhr zudem eine Umfrage des ADFC: 64 Bürger hatten sich daran beteiligt und bewerteten das Radfahren in der Gemeinde prinzipiell als positiv. Verbesserungen sind noch im Bereich Sicherheit nötig.

Wie der Rathauschef erklärte, soll diesbezüglich noch in diesem Jahr der Radweg zwischen den Orten Großpienzenau und Thalham gebaut werden. Bei Kuchen, Getränken und der Musik des Max Obermüller Duos feierten die Weyarner gemütlich die Straßengaudi, bis die Wolken endgültig den Regen freigaben. Selina Benda