Polizei Holzkirchen: LKW-Fahrer schlägt BMW-Scheibe ein / Rentnerin verursacht Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Am Dienstagvormittag kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem LKW- und einem PKW-Fahrer in Oberdarching, gegen Mittag krachten zwei Autos in Holzkirchen aufeinander, der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro (Symbolbild). © dpa / Friso Gentsch

Holzkirchen/Valley – Am Dienstagvormittag kam es in Oberdarching zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem LKW- und einem PKW-Fahrer. Gegen Mittag kam es in Holzkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen berichtet, kam es am Dienstag, 9. Mai, gegen 9.45 Uhr, zu einer „handfesten Auseinandersetzung unter zwei Verkerhsteilnehmern“. Beide Fahrer waren auf der Staatsstraße 2073 von Weyarn in Richtung Oberdarching unterwegs. Nach der Mangfallsenke überholte ein 57-jähriger Fischbachauer mit seinem BMW einen 38-jährigen LKW-Fahrer.

Am geschlossenen Bahnübergang in Oberdarching suchte der ukrainische LKW-Fahrer das Gespräch mit dem Fischbachauer. „Der Gesprächsbedarf war jedoch sehr einseitig und um dies zu untermauern, stellte der LKW-Fahrer sein Fahrzeuggespann quer zur Fahrbahn“, heißt es laut Polizeibericht. Der Ukrainer schlug im weiteren Verlauf das linke Seitenfenster des BMWs ein.

Die Polizei Holzkirchen musste die beiden Fahrer trennen. Der LKW-Fahrer wurde auf die Holzkirchner Wache gebracht. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Nötigung eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740.

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs mit erheblichem Sachschaden ereignete sich ebenfalls etwas später, gegen 12.20 Uhr in der Münchner Straße in Holzkirchen. Eine 73-jährige Rentnerin aus Brunnthal fuhr mit ihrem Volvo auf der Münchner Straße in Richtung Otterfing. Auf höhe der Hausnummer 60 musste ein vor der Rentnerin fahrender Otterfinger verkehrsbedingt abbremsen. Die Rentnerin erkannte dies zu spät und für auf das Auto des 37-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.