Energiesparen: Straßenbeleuchtung in Holzkirchen bleibt nachts dunkel

In Holzkirchen geht demnächst um 23 Uhr die Straßenbeleuchtung aus. Die Weihnachtsillumination am Marktplatz wird entsprechend geschaltet. © Hacker

Holzkirchen – Mit Energieeinsparmaßnahmen hat sich der Holzkirchner Marktgemeinderat beschäftigt. Unter anderem wurde die Zeit der Straßenbeleuchtung diskutiert.



Mit einem ganzen Paket von Energieeinsparmaßnahmen hat sich kürzlich der Marktgemeinderat beschäftigt. Neben dem Weiterbetrieb des Eisstadions (wir haben berichtet) wurde die Zeit der Straßenbeleuchtung hitzig diskutiert. Mit einer Stimme Mehrheit wurde schließlich beschlossen, die Straßenbeleuchtung baldmöglichst in der Zeit zwischen 23 Uhr und 5 Uhr abzuschalten. Die Weihnachtsbeleuchtung am Marktplatz wird dem gleichgeschaltet. Ohne große Diskussion wurden beschlossen, in öffentliche Gebäuden und Liegenschaften die Raum- und Wassertemperaturen, wo dies aus hygienischen Gründen möglich ist, abzusenken. Wie im Hallenbad wurde dies zum Teil bereits umgesetzt.

Dimmen ist nicht möglich

„Wir haben uns da schon Gedanken gemacht, aber die Straßenbeleuchtung kostet rund 220 Euro oder 900 Kilowattstunden pro Nacht“, verteidigte Bürgermeister Christoph Schmid den von Gebäudemanager Thomas Mann vorgetragenen Maßnahmenkatalog. Da ein flächendeckendes absenken der Lichtstärke nicht möglich ist, soll demnach die Straßenbeleuchtung für die Zeit zwischen 23 Uhr und 5 Uhr komplett abgeschaltet werden. Weiter durchgehend beleuchtet sollen aber kritische Verkehrspunkte bleiben, die vom Ordnungsamt noch benannt werden.



Für Michael Wohlschläger (CSU) ist das unverantwortlich: „Das gleicht nicht nur einer Ausgangssperre, sondern macht auch noch den Rettungskräften das Leben schwer, die ohnehin schon Probleme haben, die Hausnummern zu erkennen.“ Natürlich müsse gespart werden, aber hier handele es sich nach Wohlschlägers Meinung um eine Kurzschlussreaktion: „Das steht in keinem Verhältnis zum realen und gefühlten Sicherheitsempfinden der Bürger.“

Auch Torsten Hensel (FWG) äußerte Bedenken und zitierte aus einem Rundschreiben des Bayerischen Gemeindetags zu der Thematik Straßenbeleuchtung, wonach bei einer Abschaltung Lampenringe angebracht sein müssen und die Rettungskräfte in Notsituationen in der Lage sein sollten, die Beleuchtung anzuschalten.

Josef Sappl sen. (CSU): „Sicherheit schaut anders aus.“

Die Lampenringe werden laut Rathaus­chef noch angebracht, die Möglichkeit einer Notbeleuchtung bestehe allerdings nicht. Ergänzend meinte Schmid, dass die Veranstaltungen im Kultur im Oberbräu in der Regel um 22 Uhr zu Ende sind und dann ein jeder noch bei Licht nach Hause gehen kann. Dazu meinte Josef Sappl sen. (CSU) trocken: „Und was machen die, die mit der letzten S-Bahn um 1.30 heimkommen? Sicherheit schaut anders aus.“ Für die Abschaltung, die dann auch eine hauchdünne Mehrheit fand, plädierte Simon Ammer (SPD): „Ich sehe da schon ein großes Einsparpotential.“

Beschlossen wurde außerdem, dass die Weihnachtsbeleuchtung an Rathaus, Bücherei, Marktplatzbrunnen, die Kugeln in den Bäumen sowie die Christbäume am Marktplatz Holzkirchen, den Kriegerdenkmälern in Großhartpenning und Föching sowie am Hallenbad und dem alten und neuen Friedhof zeitlich entsprechend der Straßenbeleuchtung angeschaltet werden. Verzichtet wird hingegen auf die vergangenes Jahr zu Weihnachten installierten Mastmotive an der Straßenbeleuchtung in Holzkirchen und in den Ortsteilen Großhartpenning und Föching. hac