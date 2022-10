Gemeinde Warngau sucht nach Betreiber für Tagespflege in Wall

Großtagespflege in Warngau: Betreiberin gefunden – Start im Januar 2023

Endlich kann die neue Großtagespflege im ehemaligen Lehrerwohnhaus in Oberwarngau starten. © Selina Benda

Warngau – Die Gemeinde Warngau hat eine passende Betreiberin für die geplante Großtagespflege im ehemaligen Lehrerhaus gefunden.

Andrea Anderssohn ist freudig erleichtert, als sie in der jüngsten Warngauer Gemeinderatssitzung die Neuigkeiten Preis gibt. „Wir haben endlich eine passende Kandidatin gefunden und Gott sei Dank jemanden, den man eher bremsen als anschieben muss.“

Die dritte Bürgermeisterin hatte sich im Laufe der Planungen dem Projekt Großtagespflege angenommen und auch die Bewerbungsgespräche mit den möglichen Betreibern geführt. Schon einmal stand die Gemeinde an diesem Punkt, eine geeignete Kandidatin war gefunden, doch die sprang kurzfristig doch wieder ab. Erneut mussten viele Gespräche geführt werden und nun ist sich Anderssohn sicher, dass die richtige Person für diese Aufgabe gefunden wurde.

Dabei handelt es sich um eine gelernte Erzieherin aus Irschenberg, die am 2. Januar 2023 mit der Großtagespflege starten wird, wie Anderssohn auf Nachfrage erklärt. „Frau Lang beginnt erst einmal alleine und wenn alles läuft, wird sie sich um eine zweite Person umschauen“, erklärt Anderssohn den vorläufigen Plan. Somit können zunächst neun Kinder im ehemaligen Lehrerhaus betreut werden. Welche, das entscheidet die Betreiberin selbst. Denn anders als in kommunalen oder kirchlichen Einrichtungen, geht es in einer Großtagespflege nicht nach der Reihenfolge der Anmeldung, sondern nach der Anzahl der Stunden, die gebucht werden, damit sich die Betreuung für die Betreiberin auch rechnet. An Bewerbern mangelt es laut Anderssohn aber schon jetzt nicht.



Derzeit wartet die Gemeinde noch auf das bestellte Mobiliar für die renovierten Räumlichkeiten. Sollten diese in den nächsten Wochen noch ankommen, wird der geplante Informationsabend – an dem sich die Betreiberin selbst sowie ihr geplantes Konzept vorstellt – mit einem Tag der offenen Tür in der neuen Großtagespflege zusammengelegt. Auf alle Fälle soll der Kennenlern- und gleichzeitig Bewerberabend noch im Laufe des Novembers stattfinden. „Der Termin wird über die Presse bekannt gegeben, damit wir auch viele Interessierte erreichen“, sagt Anderssohn.



Auch in den Räumlichkeiten in Wall geht es vorwärts. Die Renovierungsarbeiten dort sind abgeschlossen, jetzt muss nur noch eingerichtet werden. „Das würden wir gerne, wie auch schon in Oberwarngau jetzt, gemeinsam mit dem neuen Betreiber machen. Denn dieser muss sich ja dann auch in seinem Arbeitsumfeld wohlfühlen“, erläutert Anderssohn. Ein geeigneter Kandidat für die Tagespflege in Wall habe sich jedoch noch nicht gefunden. Dabei steht dort sogar über den Betreuungsräumen eine Wohnung zur Verfügung, die der Betreiber beziehen könnte. „Aber wir sind auch da zuversichtlich, dass sich jemand finden wird“, sagt die dritte Bürgermeisterin. sb



Interessierte können sich weiterhin bei Andrea Anderssohn per E-Mail an a.anderssohn@t-online.de und unter Telefon 0176/45981676 melden.