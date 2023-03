SMS-Betrug: 2800 Euro an vermeintliche Tochter überwiesen

Von: Sabrina Winklmaier

Am vergangenen Freitag fiel ein 59-jähriger Vater auf einen Trickbetrug herein. Er überwies seiner vermeintlichen Tochter 2800 Euro (Symbolbild). © picture alliance / dpa

Holzkirchen – Erneut gelang es Trickbetrügern am Wochenende durch einen Betrug an eine hohe Summe Geld zu kommen. Aufgrund einer fingierten SMS überwies ein 59-jähriger Mann 2800 Euro.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen mitteilt, kam es am Freitag, 3. März, zu einem Trickbetrug per SMS. Ein 59 Jähriger erhielt eine SMS von seiner vermeintlichen Tochter, die ihn um eine Überweisung von 2800 Euro bittet, um eine fällige Rechnung zu bezahlen. In der Annahme, die Nachricht stamme von seiner richtigen Tochter, überwies der Mann das Geld. Dass es sich bei der SMS um einen Betrug handelte, erkannte er erst zu spät. Er meldete den Vorfall umgehend bei der Polizeiinspektion Holzkirchen.

Da die Maschen der Betrüger immer perfider und einfallsreicher werden, warnt die Polizei nochmals und rät zum Nachfragen. Wer eine SMS mit dem Einstieg „Hallo Mama, hallo Papa, das ist meine neue Handynummer“ erhält, sollte misstrauisch werden. In den meisten Fällen soll die unbekannte Nummer eingespeichert werden, eine WhatsApp-Nachricht verschickt oder Geld überwiesen werden.

Die Polizei rät, die unbekannte Nummer nicht abzuspeichern oder darauf zu antworten. Zudem sollte man bei der bekannten Person unter der alten Nummer nach, ob die Nachricht wirklich von ihr kommt. Auch sollte nie ohne Rücksprache mit der betreffenden Person Geld überwiesen werden, schon gar nicht auf ein unbekanntes Konto.