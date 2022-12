Trotz Ausbildung im Corona-Modus: Erfolgreiche Abschlüsse am BSZ Miesbach

Ein Mann und 13 Frauen freuen sich über ihren erfolgreichen Abschluss an der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement. © GB

Miesbach – 13 Betriebswirtinnen und ein Betriebswirt haben dieser Tage ihre Zeugnisse am BSZ Miesbach entgegengenommen.

Die Absolventen des BSZ Miesbach absolvierten erfolgreich die dreijährige Ausbildung an der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement in Miesbach.

Durch die Corona-Pandemie haben die Studierenden in einer lange Phase von Distanzunterricht zwar einiges an Wissen erhalten, dennoch waren ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Engagement gefragt, um die Prüfungen erfolgreich abzulegen. „Es waren harte und lehrreiche drei Jahre“, teilt die Schule mit und lobt die Absolventen: „Über das Erreichte dürfen sie besonders stolz auf sich sein!“

Beim Huber in Linden übergab Klassenleiterin Verena Weber zusammen mit Stephan Plichta, stellvertretender Schulleiter des BSZ Miesbach, die Zeugnisse an Theresa Baumann, Katharina Hacklinger, Stefanie Huber, Angelika Johann, Annamaria Kastner, Elisabeth Kriner, Kathrin Link, Marina Monn, Maria Muhr, Josef Wax, Maria Weingand, Helene Wimmer und Sara Zinner.

Als Anerkennung für ihren Fleiß und ihr Engagement wurden auch dieses Jahr die prüfungsbesten Absolventen der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung für herausragende Leistungen ausgezeichnet.

Stefanie Huber und Theresa Baumann jeweils mit einem Notendurchschnitt von 1,11 und Helene Wimmer mit 1,31 haben diese Auszeichnung erhalten. Darüber hinaus erhielten Annamaria Kastner (1,36) und Josef Wax (1,47) jeweils eine Urkunde des Landkreises Miesbach für ihren hervorragenden Abschluss. gb