Anti-Kriegs-Demo in Holzkirchen: Friedenslichter und Solidarität

Teilen

Menschen überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus der Stadt Irpin in der Nähe von Kiew. © Efrem Lukatsky/dpa

Holzkirchen – Um während des Ukraine-Kriegs ein Zeichen für Frieden und Solidarität zu setzen, wurde in Holzkirchen still protestiert. Auch eine Sammelaktion läuft.

Rund 200 Menschen haben kürzlich auf dem Vorplatz vom Kultur im Oberbräu in Holzkirchen Lichter für den Frieden entzündet. Wie Landrat Olaf von Löwis bei der Solidaritätskundgebung mitteilte, ist kurz vorher ein Bus mit den ersten Flüchtlingen aus der Ukraine in Miesbach eingetroffen. Man habe sich darauf vorbereiten können und die Schutzsuchenden sofort gut versorgt.

Das Kultur im Oberbräu leuchtete in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb, als Bürgermeister Christoph Schmid den russischen Präsidenten Wladimir Putin deutlich aufforderte, die Aggression und den Krieg sofort zu beenden und die völkerrechtliche Souveränität der Ukraine unverzüglich anzuerkennen.

Starkes und hoffnungsvolles Zeichen

Neben vielen Kerzen gab es auf dem Platz allenthalben Menschen zu sehen, die sich mit blau-gelben Herzen, Flaggen und kleinen Transparenten zeigten. Unter Applaus dankte Schmid schließlich allen Gekommenen für ein starkes und hoffnungsvolles Zeichen der Solidarität.

Mit Blick auf die in Russland gewaltsam zerschlagenen Anti-Kriegs-Demos sagte Landrat von Löwis: „Für Frieden und Freiheit zu demonstrieren, ist unheimlich wichtig.“ Er verurteilte Putin auch dafür, dass er junge Soldaten in einen völkerrechtswidrigen Krieg und den Tod schickt, die teilweise gar nicht wissen, was sie dort tun.

Bewegende Worte des Landrats

„Ich bin tief erschüttert und bei den Bildern aus der zerstörten Ukraine und dem Leid der Zivilbevölkerung kommen mir die Tränen“, meinte von Löwis sichtlich betroffen. Seine Anerkennung galt dem ukrainischen Volk, das in dieser Situation immer noch unerschrocken, tapfer und zuversichtlich für Freiheit und Demokratie kämpfe. Die Kundgebungsteilnehmer rief er auf: „Helfen Sie bitte weiter so gut, wie sie es bisher schon gemacht haben. Unsere Herzen sind beim ukrainischen Volk.“

Um die Hilfsangebote zu koordinieren, hat der Landkreis ein Portal auf seiner Internetseite eingerichtet. Unter anderem werden Menschen gesucht, die Russisch oder Ukrainisch sprechen und sich ehrenamtlich als Übersetzer einbringen möchten. Aber auch adäquate Unterkünfte werden gebraucht.

Auch in Holzkirchen haben Jung und Alt ihren Wunsch für Frieden und Freiheit für die Ukraine deutlich bekundet. © Hacker

Aus logistischen Gründen sollte vor Abgabe von Sachspenden nachgeschaut werden, was wirklich noch gebraucht wird. Bezüglich Geldspenden verweist das Landratsamt Miesbach auf Initiativen wie „Holzkirchen hilft“ oder eine der bekannten seriösen Hilfsorganisationen.

Spendenaufruf für Flüchtlinge aus Ukraine

Der Verein „Holzkirchen hilft“ startet eine Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine. „Die furchtbaren Bilder und Berichte über die Schicksale und das Leid der flüchtenden Frauen und Kinder haben uns alle sehr bewegt“, erklärt der Verein.

Viele Menschen zeigen ihre Solidarität gegenüber den Flüchtenden und möchten helfen. „Auch bei der lokalen Hilfsorganisation Holzkirchen hilft gehen zahlreiche Anfragen ein, ob und wie geholfen werden kann“, erklärt der Verein. Nach Gesprächen mit Landrat Olaf von Löwis, Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid und Wolfgang Huber, Gründer und Ehrenpräsident des Vereins, „haben wir in einer Sondersitzung des Vorstands entschieden, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Marc Gerster.

Ausstattung und Bedarf des täglichen Lebens

Ziel der Sonderspendenaktion Ukraine ist, jene Flüchtlinge zu unterstützen, die in den Kommunen des Landkreises Miesbach unterkommen werden. Finanziert werden sollen Grundausstattung und Bedarf des täglichen Lebens. Die Spendengelder sollen zu 100 Prozent für die Flüchtlinge oder deren Gastfamilien eingesetzt werden.

„Der Verein Holzkirchen hilft konnte schon bei vielen Aktionen erleben, wie groß die Hilfsbereitschaft der Bürger hier im Landkreis ist und möchte diese nun mit dieser Sonderspendenaktion bündeln“, sagt Schriftführerin Sabine Gerster.

Spenden können auf das Konto DE45700202706440222666 unter dem Stichwort „Ukraine“ überwiesen werden. Wer sich darüber hinaus oder mit Sachspenden engagieren möchte, findet weitere Informationen beim Landratsamt unter www.landkreis-miesbach.de. hac/she