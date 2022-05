Otterfinger Grundschüler sammeln knapp 2.500 Euro für geflüchtete Familien

Von: Sandra Hefft

Teilen

Die Klasse 4b der Grundschule Otterfing mit Klassenlehrerin Nicola Luidl (r.) und Sabine Gerster, Schriftführerin von „Holzkirchen hilft“ (l.). © GB

Otterfing/Holzkirchen – Auch Grundschüler beschäftigt der Krieg in der Ukraine. In Otterfing wurden nun Spenden für Geflüchtete gesammelt und dem Verein „Holzkirchen hilft“ übergeben.

Über eine tolle Aktion der Otterfinger Grundschüler freut sich der Verein „Holzkirchen hilft“. Die Schüler haben für geflüchtete ukrainische Familien im Landkreis Miesbach satte 2.437 Euro gesammelt.

Der Krieg in der Ukraine ist seit Wochen in allen Medien präsent. Er geht auch an Grundschulkindern nicht spurlos vorbei. Deshalb kam Leopold eines Tages mit einem besonderen Anliegen zur Otterfinger Schulleitung. Er hatte für seinen Vorschlag, Menschen aus der Ukraine und vor allem Kindern zu helfen, bereits Unterschriften in seiner Klasse 4b gesammelt. Da wurde die Idee geboren, einen Kuchenverkauf in der Schule zu organisieren.

Am Ende 2.437 Euro in der Spendenbox

Die Klasse 4b gestaltete mit ihrer Lehrerin Nicola Luidl Elternbriefe, Handzettel und Plakate. Diese wurden in den Otterfinger Geschäften, in Rathaus, Bauhof und Kindergärten verteilt. Die Eltern und Kinder der Schule wurden gebeten, Kuchen zu spenden. Da machten alle gerne mit und so füllte sich das Kuchenbuffet rasch.

„In der Pause kauften alle Klassen Kuchen, das Stück für 1 Euro“, erklärt der Verein „Holzkirchen hilft“. „Die Klasse 4b organisierte und führte den Verkauf professionell durch.“ Nach der Pause konnten auch alle anderen Otterfinger Kuchen kaufen. Die Kindergärten, das Rathaus, der Bauhof, Otterfinger Firmen sowie einzelne Familien spendeten gleich größere Beträge. Am Ende befanden sich 2.437 Euro in der Spendenbox.

Spende zu 100 Prozent für Ukraine-Geflüchtete

Diese Summe wurde dann an den Verein „Holzkirchen hilft“ übergeben. Den symbolischen Scheck nahm Schriftführerin Sabine Gerster nun entgegen. „Ich bin beeindruckt, wie engagiert die Kinder bereits in diesem Alter sind und mit welcher Begeisterung sie diese Aktion geplant, organisiert und mit diesem tollen Ergebnis durchgeführt haben“, sagt sie. „Das verdient den allergrößten Respekt. Hier lief alles Hand in Hand von der Idee der Kinder über die Ausführung mithilfe der Klassenlehrerin Nicola Luidl und der Rektorin Inge Weber bis hin zu den Bürgern von Otterfing, die das Projekt so toll unterstützt haben.“

Der Verein „Holzkirchen hilft“ sorgt nun dafür, dass diese Spende zu 100 Prozent den geflüchteten ukrainischen Familien im Landkreis zugute kommt, erklärt der Verein. she