Holzkirchen: Unbekannter tankt Porsche ohne zu Bezahlen / Kennzeichen waren abmontiert

Von: Sabrina Winklmaier

Eine Porschefahrer tankte am Samstag in Holzkirchen und fuhr ohne zu Bezahlen davon (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa

Holzkirchen – Ein bislang Unbekannter tankte am Samstag mit seinem Porsche an einer Tankstelle in Holzkirchen. Mit abmontierten Kennzeichen fuhr er ohne zu Bezahlen davon. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen berichtet, kam es am Samstag, 9. September, gegen 21.35 Uhr zu einem Tankbetrug bei einer Holzkirchner Tankstelle in der Miesbacher Straße. Ein bislang unbekannter Täter tankte seinen dunklen Porsche Cayenne dort, zuvor hatte er seine beiden Kennzeichen jedoch abmontiert. Ohne zu bezahlen fuhr der Unbekannte nach dem Tankvorgang umgehend vom Gelände in eine nahegelegene Straße. Eine Zeuge beobachtete, wie der Porsche-Fahrer dort die beiden Kennzeichen wieder an sein Auto montierte.

„Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung B 318 und dort in Richtung Tegernsee wieder fort“, teilt Polizeikommissar Philipp Hörfurter mit. Die Buchstaben- und Nummerfolge konnte von dem Zeugen unglücklicherweise nicht abgelesen werden. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Aussagen zum Kennzeichen, beziehungsweise sachdienliche Hinweise zu dem Tankbetrug machen kann, meldet sich bei der Polizei Holzkirchen, Telefon 08024/90740. Die Polizei weist zudem darauf hin, dass am dem Porsche ein deutlich sichtbarer Schaden am Heck zu sehen ist.