Holzkirchen: Baum stürzt auf Auto / Arbeitsfahrzeug kippt um

Von: Sabrina Winklmaier

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse am Wochenende, ereigneten sich bei Holzkirchen zwei Verkehrsunfälle (Symbolbild). © Stefan Puchner | dpa

Holzkirchen/Warngau – Am vergangenen Wochenende ereigneten sich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse zwei Verkehrsunfällen bei Holzkirchen und Warngau. Die beteiligten Personen blieben unverletzt.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen mitteilt, kam es am Wochenende aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse zu zwei Verkehrsunfällen.

Am Samstag, 25. Februar, befuhr ein 74-jähriger Warngauer um 7 Uhr mit seinem Arbeitsgerät (Welte) von der B318 kommend auf einem Wiesenweg nach Allerheiligen. Aufgrund des Schnees rutschte er vom Weg ab und kippte auf die linke Seite der Wiese. Der Warngauer blieb unverletzt. Das Arbeitsfahrzeug erlitt keinerlei Schaden, ebenso entstand wegen der dicken Schneedecke kein Flurschaden.

Ebenfalls am Samstag, 25. Februar, fuhr eine 41-jährige Münchnerin mit ihrem BMW gegen 23.20 Uhr auf der B13 von Holzkirchen in Richtung Bad Tölz. Zwischen Leithen und Grasberg fiel aufgrund der Schneelast plötzlich ein Baum über die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte noch unter dem fallenden Baum hindurch fahren und blieb so unverletzt. Jedoch wurde der rechte Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden liebt bei ungefähr 500 Euro.