A8 bei Valley: Mehrere Verletzte nach Unfall, Autobahn stundenlang gesperrt

Von: Sandra Hefft

Auf der A8 bei Valley kam es am Freitag zum Unfall. © dpa

Valley – Am Freitag ist es auf der A8 zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Dabei gab es mehrere Verletzte, darunter vier Kinder. Die Autobahn war stundenlang teilweise gesperrt.

Kurz vor 20 Uhr war eine 37-jährige Ukrainerin mit ihrem Hyundai am Freitag auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Im Wagen befanden sich laut Polizei noch eine Frau sowie drei Kinder. Kurz vor der Anschlussstelle Holzkirchen fuhr die Frau aus bisher unbekannten Gründen auf den vor ihr fahrenden VW Passat auf. Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern.

Der Wagen der Frau rutschte zunächst in die Mittelschutzplanke, prallte dort ab und schleuderte wieder zurück, wo er den anderen Wagen erneut erfasste und in die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand drückte.

Alle Insassen konnten laut Autobahnpolizei Holzkirchen selbstständig aussteigen. „Mehrere Fahrzeugführer, die den Unfall beobachtet hatten, blieben stehen, leisteten Ersthilfe und sicherten die Unfallstelle vorbildlich ab“, heißt es im Bericht.

Im Hyundai wurden die beiden Frauen und alle drei Kinder leicht verletzt. Der Passat war mit einer 39-jährigen Ebersbergerin und ihren beiden Kindern besetzt. Hier wurden die Fahrerin und eines der Kinder ebenfalls leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Da die Fahrbahn durch die beteiligten Autos und verstreute Fahrzeugteile blockiert war, mussten zwei der drei Fahrstreifen für 1,5 Stunden gesperrt werden. Dadurch entstand ein Rückstau von etwa drei Kilometern. she