Unfall bei Holzkirchen: Schwerstverletzte bei Frontal-Crash

Von: Sandra Hefft

An der Unfallstelle waren die Hilfe der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes samt Hubschrauber vonnöten. © ADAC SE (Symbolbild)

Holzkirchen – Am Sonntag ist es auf der Bundesstraße B13 bei Kurzenberg zu einem Unfall gekommen. Dabei ist ein 52-Jähriger mit seinem Wagen frontal gegen das Auto eines 56-Jährigen geprallt.

Am Sonntag (15. Mai) war ein 52-jähriger Münchner um 15.10 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße B13 von Bad Tölz kommend in Fahrtrichtung Holzkirchen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Berliner mit seinem Audi von Holzkirchen in Richtung Bad Tölz.

„Auf Höhe Kurzenberg geriet der Fahrer des BMW aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Audi zusammen“, erklärt die Holzkirchner Polizei.

Die Fahrer und ihre jeweiligen Beifahrer erlitten schwerste Verletzungen in Form von mehreren Frakturen, Prellungen und inneren Verletzungen. Sie wurden mit RTW und Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Beteiligen sind außer Lebensgefahr.

Es entstand ein Schaden von mindestens 60.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Holzkirchen und Großhartpenning waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst rückte mit weiteren Fahrzeugen und einem Hubschrauber an.

Die B 13 war zur Unfallaufnahme 1,5 Stunden komplett gesperrt. Gegen den Münchner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. she