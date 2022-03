Otterfing: Betrunkener Autofahrer kracht in Haustür – 100.000 Euro Schaden

Von: Sandra Hefft

Teilen

Die Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Otterfing – Ein betrunkener 22-jähriger Dietramszeller hat am Sonntag in Otterfing einen Unfall verursacht. Er hat die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in ein Wohnhaus gefahren.

Am Sonntag (6. März) war ein 22-jähriger Dietramszeller gegen 4.45 Uhr auf der Dietramszeller Straße in Otterfing unterwegs. Dabei kam der junge Fahrer laut Polizei Holzkirchen von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Vorgarten und prallte direkt gegen eine Haustür.

Am Haus entstand erheblicher Sachschaden. Zudem geriet Öl in den Eingangsbereich. Den Schaden am Haus schätzt die Polizei auf 50.000 Euro, dazu kommen nochmal 50.000 Euro für das Auto.

Der Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer erlitten jeweils ein Schleudertrauma. „Beim Fahrer wurde zusätzlich eine Kopfplatzwunde festgestellt“, berichtet die Polizei.

Ein anschließender Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert jenseits der 1,1 Promille. Darauf wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol. she