Unfall mit zwei Verletzten und einer Straßenlaterne in Holzkirchen

Teilen

Zu einem kuriosen Unfall ist es in Holzkirchen gekommen. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Zu einem Unfall der kuriosen Art ist es am Sonntag in Holzkirchen gekommen. Die Polizei ermittelt, warum ein Hyundai-Fahrer gegen eine Straßenlampe prallte.

Am Sonntag (17. Juli), gegen 18.30 Uhr, kam es auf Höhe der Kohlstattstraße 25 in Holzkirchen zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden, berichtet die Polizeiinspektion Holzkirchen.

„Ein 47-jähriger Münchner befuhr mit seinem Hyundai die Kohlstattstraße in Fahrtrichtung Roggersdorf“, schildert die Polizei. „Aus noch ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.“ Dabei kollidierte er zunächst mit einem Laternenmast, fuhr diesen um und anschließend nahezu ungebremst und frontal in die linke Fahrzeugseite eines auf Höhe der Hausnummer 25 geparkten Autos. Der in einer Hofeinfahrt geparkte Wagen eines 34-jährigen Holzkirchners wurde durch die Wucht des Aufpralls drei Meter nach hinten in dessen Gartenzaun und seine Gartenhütte verschoben.

„Der 47-jährige Hyundai-Fahrer verletzte sich an der Nase, blieb aber sonst unverletzt“, erklärt die Polizei. „Seine 47-jährige Beifahrerin erlitt einen Ellenbogenbruch und wurde vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.“

Die Front des Hyundai wurde komplett zerstört. Auch der Wagen des 34-jährigen Holzkirchners war nicht mehr fahrbereit. Der Zaun und das Gartenhäuschen wurden massiv beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. ksl