Kritik am Verein Unser Wasser

Verein Unser Wasser: Holzkirchen ist dabei – Kritik von SPD und Grünen

Teilen

Bei der Vorstellung des Vereins Unser Wasser sah sich dessen Vorsitzender Andreas Hallmannsecker aus den Reihen der Grünen und der SPD heftiger Kritik ausgesetzt. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Der Verein „Unser Wasser“ hat ein neues Mitglied: die Marktgemeinde Holzkirchen. Bevor dessen Räte den Beitritt beschlossen, hagelte es aber Kritik seitens der SPD- und der Grünen-Fraktion.

Der Verein Unser Wasser hat sich auf die Fahnen geschrieben, die seitens der Stadt München vorgebrachten alten Rechte auf Wasserentnahme überprüfen zu lassen. Außerdem tritt der Verein für eine objektive Ausweisung weiterer Wasserschutzgebiete ein und möchte damit Landwirte, Kommunen und Gewerbetreibenden vor dessen Auswirkungen schützen. Inzwischen sind dem Verein zehn Landkreisgemeinden und ein Abwasserzweckverband beigetreten. Kürzlich warb dessen Vorsitzender Andreas Hallmannsecker beim Marktgemeinderat für den Beitritt Holzkirchens und sah sich harscher Kritik ausgesetzt.

In einer Broschüre der SWM ist zu lesen, dass die Stadt München täglich circa 295 Millionen Liter Wasser aus Fassungen im Landkreis Miesbach bezieht und damit rund 75 Prozent ihres Bedarfs deckt. Diese im Text als einmalig beschriebene Gewinnungsmöglichkeit wurde in den Jahren 1879/80 von Münchens Stadtvätern erkannt. Darauf beziehen sich die sogenannten alten Rechte, wonach die Landeshauptstadt auf zeitlich und mengenmäßig unbegrenzte Entnahme von Wasser aus dem Wasserschutzgebiet Thalham-Reisach-Gotzing pocht. Diese Behauptung stellt der Verein in Frage und möchte eine rechtliche Klärung. Als Erfolg des Vereins erinnerte Hallmannsecker an die vom Umweltausschuss des Landtags stattgegebene Petition, die sich gegen das vom Bayerischen Umweltministerium und der Regierung von Oberbayern verhängte vorweggenommenes Dünge- und Beweidungsverbot in dieser Wasserschutzzone richtete.



In den von den SWM angestrebten weiteren Verschärfungen der Wasserschutzzonen sieht Hallmannsecker eine massive Beeinträchtigung bei der Bewirtschaftung der Flächen und eine damit einhergehende Wertminderung. Die Notwendigkeit stellte Hallmannsecker in Frage: „Die Wasserqualität wird mit der von den SWM 2019 in Deisenhofen eingerichteten Entkeimungsanlage auf hohem Niveau gehalten, was auch ein gute Sache ist.“ Sein Fazit: „Alle wollen und brauchen sauberes Trinkwasser, aber bitte nach Recht und Gesetz.“



Kritik am Verein Unser Wasser

Robert Wiechmann (Grüne) warf indes dem Verein Verschwörungstheorien und populistische Argumente vor: „Ich halte den Beitritt für sehr fragwürdig. Außerdem, was haben wir davon?“ Dass die Regierung von Oberbayern absichtlich zu Gunsten der Stadt München entscheidet, zweifelte Simon Ammer (SPD) an: „Beim Lesen des Vereinszwecks standen mir die Haare zu Berge.“



In den Augen von Elisabeth Dasch (SPD) stellt ein Beitritt einen Affront gegen eine übergeordnete Behörde dar: „Die Prüfung der Altrechte ist ein laufendes Verfahren.“ Dass die Mitgliedschaft auch eine gewisse Solidarität mit den südlichen Nachbargemeinden ist, wollte Dasch nicht stehen lassen: „Der Vergleich mit dem Gas passt überhaupt nicht.“



Bekanntlich sind erst kürzlich mehrere Gemeinden der Bitte Holzkirchens gefolgt, mit Rücksicht auf die Geothermie Gasbohrungen der Firma Terrain Energy Germany abzulehnen.



An dieser Stelle hakte Martin Taubenberger (FWG) ein: „Die rechtliche Situation möchte ich nicht bewerten, aber ein bisserl Solidarität mit den von den Wasserschutzzonen betroffenen Gemeinden würde uns nicht schaden.“ An Wiechmann gerichtet, der zuvor meinte, dass die Marktgemeinde dann ja auch Vereinen wie dem Faschingsverein De Damischen beitreten könnte, sagte Sebastian Franz (CSU): „Das ist keine Lokalposse, sondern ein ernstes Thema, das klare Regeln braucht.“ Franz warf den Grünen und der SPD bei Vereinsbeitritten reinen Eigennutz vor und erinnerte an den von den Grünen vorgeschlagenen Beitritt zur Initiative Lebenswerte Städte.



Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) bedauerte den Zungenschlag, den die Diskussion erhielt, vertrat aber eine klare Meinung: „Ich sehe nicht, dass der Verein unlauter am Rande des Gesetzes agiert. Als Gemeinde des Landkreises steht uns solidarisches Verhalten gut zu Gesicht.“ Zu dem Einwand von Martin Quaderer (Grüne), dass Holzkirchen einmal selbst Zielscheibe des Vereins bei der Ausweisung von Wasserschutzzonen werden könnte, meinte der Rathaus­chef: „Das müssen wir dann auf Basis eines rechtlichen Fundamentes auch aushalten.“



Marktgemeinderat für 14:7 Beitritt

Mit einer deutlichen Mehrheit von 14:7 sprach sich das Gremium schließlich für den Beitritt Holzkirchens zum Verein Unser Wasser aus. Mit Ausnahme von Josef Meier (Grüne) stimmten die SPD- und die Grünen-Fraktion geschlossen dagegen. Helmut Hacker