Valley: Einbruch in Grundschule – Polizei ermittelt

Von: Sandra Hefft

Erneut wurde in eine Grundschule im Landkreis Miesbach eingebrochen. (Symbolbild) © dpa

Valley – Erneuter Einbruch in eine Schule im Landkreis Miesbach: Die Grundschule in Valley wurde Ziel von Einbrechern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nur kurze Zeit nach dem Einbruch in die Grundschule und den angrenzenden Kindergarten in Weyarn ist auch die Grundschule in Valley Ziel von Einbrechern geworden. Die Tat am Buchenweg ereignete sich laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd zwischen Freitag (19. Mai) und Montag (22. Mai).

Der oder die Täter traten im Erdgeschoss zwei Fenster ein und versuchten ein weiteres aufzuhebeln. Im Gebäude durchsuchten der oder die Täter diverse Büros. „Erbeutet wurde laut ersten Erkenntnissen lediglich ein unterer dreistelliger Betrag Bargeld“, erklärt das Präsidium. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zu Folge im unteren vierstelligen Bereich bewegen.

Kripo Miesbach bittet unter Telefon 08025/2990 um Hinweise

Wem sind im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Grundschule im Buchenweg aufgefallen?

Sind jemanden bereits vor der fraglichen Tatzeit (interessant wäre im Speziellen der Zeitraum 19. Mai von 18 Uhr bis 22. Mai, 7.05 Uhr) Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Grundschule aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?