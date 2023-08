Valley: Pizzaofen gerät in Brand /Sachschaden von circa 3000 Euro

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Statt einer Pizza gab es für einen Valleyer einen Feuerwehreinsatz (Symbolfoto). © dpa (Symbolbild)

Valley – Eine leckere Pizza zum gestrigen Feiertag war einem 70-Jährigen aus Valley nicht verdankt gewesen. Statt einem Essen aus dem eigenen Pizzaofen erhielt der Mann Besuch von der örtlichen Feuerwehr.

Am gestrigen Feiertag geriet der Pizzaofen auf der Terrasse eines 70-jährigen Mannes aus Valley unabsichtlich in Brand. Gegen 18.15 Uhr waren plötzlich Flammen zu sehen, die aus dem Dach des Pizzaofens kamen. Das Feuer drohte zudem, auf das Einfamilienhaus überzugreifen, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Holzkirchen.

„Dank des raschen Einsatzes der örtlichen Feuerwehr Valley und sofortiger Löschaktion des Eigentümers konnte das Schlimmste verhindert werden“, teilt Polizeihauptmeister Ulrich Meier mit. Glücklicherweise blieben alle Bewohner des Einfamilienhauses unverletzt. „Dennoch steht der Vorfall als Erinnerung an die Wichtigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit Geräten, die hohe Temperaturen erzeugen können“, appelliert Meier in diesem Zuge an die Öffentlichkeit. Bei dem Pizzaofen entstand ein Sachschaden von geschätzten 3000 Euro.