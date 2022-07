A8 bei Valley: 24-jähriger Münchner kommt ins Schleudern und durchbricht Zaun

Von: Sandra Hefft

Teilen

Bei regennasser Straße kam der Münchner auf der Autobahn ins Schleudern. (Symbolbild) © dpa

Valley – Auf regennasser Fahrbahn gab es am Donnerstag einen Unfall: Ein Wagen geriet auf der Autobahn A8 ins Schleudern und durchbrach einen Wildschutzzaun. Der Fahrer blieb unverletzt.

Am Donnerstag (7. Juli) war ein 24-jähriger Münchner gegen 20.35 Uhr auf der Autobahn A8 in Richtung Salzburg unterwegs.

Kurz nach der Anschlussstelle Holzkirchen am Ende des Baustellenbereichs musste ein vorausfahrendes Fahrzeug bremsen. Als der Münchner bremsen wollte, geriet er mit seinem Leihwagen ins Schleudern. Der Wagen rutschte von der Fahrbahn und mehrere Meter über den Grünstreifen. Dort durchbrach er laut Autobahnpolizei schließlich einen Wildschutzzaun.

„Als Ursache für den ,Abflug‘ konnten die Beamten der Autobahnpolizei Holzkirchen neben dem Regen nicht angepasster Geschwindigkeit auch schlechte Bereifung am Fahrzeug feststellen“, heißt es im Bericht. „Die Reifen der Hinterachse waren an der Grenze der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern beziehungsweise auf einer Seite war diese unterschritten.“ Dafür erwartet den 24-Jährigen ein Bußgeld.

Der junge Münchner blieb bei dem Unfall unverletzt. „Ein zufällig hinzugekommener Notarzt konnte noch vor Ort Verletzungen ausschließen“, erklärt die Autobahnpolizei. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Autobahnmeisterei Holzkirchen setzte den beschädigten Wildschutzzaun in Stand. she