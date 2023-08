„Können manchmal ziemlich verwildert aussehen“: Markt Holzkirchen weist auf Ausgleichsflächen hin

Von: Sabrina Winklmaier

Fünf Schilder für Ausgleichsflächen stellten vor Kurzem (v.l.) Isabella Britze von der Bauamtsleitung, Bürgermeister Christoph Schmid und Bauhofleiter Peter Heiß vor. © Markt Holzkirchen

Holzkirchen – Damit Natur und Landschaft bei jeglichen Bauprojekten so gut wie möglich erhalten bleiben, gibt es sogenannte Ausgleichsflächen. So auch in der Marktgemeinde Holzkirchen.

Mittlerweile gibt es schon über 40 Ausgleichsflächen in der Marktgemeinde. Gepflegt werden sie von den Mitarbeitern des Bauhofs – die Untere Naturschutzbehörde es Landratsamts Miesbach begutachtet die Flächen zudem regelmäßig.

„Allerdings können diese Flächen manchmal ziemlich verwildert aussehen“, teilt die Marktgemeinde in einer Pressemitteilung mit. Aus diesem Grund wurden an einigen Flächen, die an öffentlichen Wegen liegen, Informationsschilder aufgestellt. Diese sollen Spaziergänger und Interessierte für das Thema Ausgleichsflächen sensibilisieren und über verschiedene Maßnahmen aufklären. Fünf verschiedene Tafeln sind nun in Holzkirchen verteilt und informieren ab sofort über die ausgewiesenen Ausgleichsflächen.