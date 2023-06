Ungewöhnliche Maßnahmen

Wärme im Fokus: Holzkirchen legt Ausbauplan bis 2027 offen

Bei der Bürgerversammlung im Kultur im Oberbräu räumte Bürgermeister Christoph Schmid dem Thema Fernwärme viel Zeit ein. Auch die Anfragen aus der Bevölkerung zeigten, dass dies den Bürgern auf den Nägeln brennt. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Große Themen der Bürgerversammlung in Holzkirchen waren die Geothermie und die Fernwärmeversorgung. Dazu legte der Markt einen Ausbauplan vor.

Rund 150 Zuhörer informierte kürzlich Bürgermeister Christoph Schmid bei der Bürgerversammlung im Kultur im Oberbräu mit einem eineinhalb Stunden dauernden, streng durchgetakteten Vortrag über laufende und geplante Projekte der Marktgemeinde. Im gut halbvollen Saal spannte Bürgermeister Christoph Schmid den Bogen von eher bescheidenen Projekten wie dem Laufpark bis hin zu den Großbaustellen Mittelschule, Bauhof und Kita-Anbau.

Geothermie und Fernwärme interessieren die Bürger

Bereits beim Vortrag und der anschließenden Beantwortung der zwanzig eingereichten Anfragen wurde nach knapp drei Stunden klar, dass das Thema Geothermie und Fernwärmeversorgung die Holzkirchner momentan besonders bewegt. Dazu legte der Rathauschef den lang erwarteten Netzausbauplan bis zum Jahr 2027 vor.

Schmid: Parameter hervorragend

Wie Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid bei der Bürgerversammlung im Festsaal sagte, hat sich die Marktgemeinde in den Jahren 2021 und 2022 intensiv sowohl mit dem geothermischen Kraftwerk und dem Ausbau des Fernwärmenetzes beschäftigt. Eigentlich sind, so Schmid, die Parameter wie Temperatur und Qualität des heißen Wassers, hervorragend. Dass die prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Geothermieprojektes dennoch nicht aufgeht, liegt an häufigen Pumpenausfällen.



Der Ausbau des mit drei Heizzentralen versehenen Netzes begann in den 90er Jahren, hat mittlerweile eine Länge von circa 25 Kilometern und liegt hauptsächlich im Kernbereich Holzkirchens. Ziel ist es, die drei Netze zu verbinden dann allen an die Fernwärme angeschlossenen Haushalten geothermische Wärme zur Verfügung stellen zu können. „Der Ukraine-Krieg ließ die Energie- und Materialmärkte dann allerdings völlig verrückt spielen und die Nachfragen nach einem Fernwärmeanschluss explodierten“, sagte Schmid und ergänzte: „Die Verunsicherung der Bürger über das geplante Heizungsgesetz tat sein Übriges dazu.“



Ungewöhnliche Maßnahmen

Der Druck aus der Bevölkerung und aus Teilen des Marktgemeinderates war schließlich so hoch, dass Schmid sich entgegen der Norm entschlossen hat, den Netzausbauplan bis zum Jahr 2027 vorzustellen und auf der Homepage der Gemeinde zu veröffentlichen. „Auch wenn das für einige Interessenten wenig ermutigend klingt, zu den Prioritäten gehört, dass zunächst unsere drei Heizinseln verbunden und leistungsmäßig ertüchtigt werden“, erklärte Schmid und schob nach, dass dafür bis 2027 satte 27 Millionen Euro veranschlagt sind.

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen und möglichen Förderungen ist laut Schmid deswegen noch nicht sofort in allen Straßenzügen des Planungsgebiets eine wirtschaftlich vertretbare Erschließung mit Fernwärme möglich. Wo dies möglich ist, sollen die Immobilienbesitzer rund ein Jahr vorher angeschrieben werden.



Wie Schmid eine Anfrage beantwortete, sieht es allerdings für Ortsteile wie Föching, Fellach oder Hartpenning in Sachen Fernwärme düster aus. „Ich hätte große Lust, das gesamte Gemeindegebiet anzuschließen, aber das sprengt einfach den Rahmen.“ Einem Rechenbeispiel nach würde alleine die Leitung nach Großhartpenning rund sechs Millionen Euro kosten und dass, so Schmid: „Ohne nur einen einzigen Anschluss gewonnen zu haben.“ Die Frage, wie die Planungen nach 2027 aussehen, wollte Schmid aus nachvollziehbaren Gründen nicht beantworten.



„Ich bitte Sie aber anzuerkennen, dass die Marktgemeinde alleine heuer einen Betrag von über fünf Millionen Euro für die Beschleunigung des Netzausbaus zur Verfügung stellt und damit auch eine Beitrag leistet, unsere Versorgungstarife stabil zu halten“, schloss Schmid. Helmut Hacker