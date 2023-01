Gemeinderat Warngau: Henning Fromm (CSU) vereidigt – Nachrücker für verstorbenen Peter Huber

Warngaus Bürgermeister Klaus Thurnhuber (l.) begrüßte Henning Fromm herzlich als neues Mitglied im Gemeinderat. © Selina Benda

Warngau – Henning Fromm (CSU) wurde als Warngauer Gemeinderatsmitglied vereidigt. Er ist Nachrücker für das verstorbene Ratsmitglied Peter Huber.

Es war ein Schock für die gesamte Gemeinde Warngau, als am 29. Oktober 2022 ganz plötzlich das beliebte Gremiumsmitglied Peter Huber verstarb. Doch die Geschäfte in der Kommune müssen trotz dieses traurigen Verlusts weitergehen und so wurde in der jüngsten Sitzung des Jahres sein Nachfolger vereidigt.

Nach kurzer, schwerer Krankheit war CSU-Gemeinderat Peter Huber Ende Oktober verstorben. Ein großer Schock für viele, denn der 77-Jährige saß nicht nur seit 2014 im Gemeindegremium, sondern war auch als begeisterter Sportler und Trachtler-Vorstand bekannt. „Ein schwerer Verlust für die Gemeinde“, sagte Bürgermeister Klaus Thurnhuber. Doch es muss weiter gehen, auch im Gemeinderat. Der Platz von Peter Huber durfte nicht unbesetzt bleiben. In der letzten Sitzung vor der Weihnachtspause hat der Rathauschef deshalb Henning Fromm als Nachrücker in der CSU-Fraktion vereidigt.



Der 60-Jährige aus Oberwarngau ist IT-Manager, Diplom-Biologe und Imker und hat mit seiner Frau zwei Kinder. Außerdem ist er Ortsvorsitzender der Partei in Warngau.



Fromm wird von nun an auch als Ersatz für Peter Huber in der Arbeitsgruppe Radverkehr mitwirken, zusammen mit Hubert Deflorin (Bayernpartei) und Andreas Kistler aus Warngau.



Dieser Änderung stimmte das Gremium einstimmig zu und hieß Henning Fromm mit einem Applaus am Warngauer Ratstisch willkommen. sb