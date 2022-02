Wie in einer Familie: Warngau wünscht sich Großtagespflege

Tageseltern für Betreuung gesucht

Warngau – Familiär und flexibel soll Kinderbetreuung in Warngau werden. Eine neue Großtagespflege ist geplant. Dafür fehlt Personal.

Vom Baby bis zum Schüler: In einer Großtagespflege ist es möglich, dass bis zu zehn Kinder in einem familien­ähnlichen Umfeld betreut werden. In Warngau könnte das vielleicht bald umgesetzt werden. Die passenden Räume sind vorhanden und die Gemeinde unterstützt das Vorhaben. Jedoch fehlt es bisher an geeignetem Personal.



Eher zaghaft war der erste Aufruf der Gemeinde mittels einer Anzeige im Jahr 2021. Warngau plant, eine Großtagespflegestelle (GTP) für Kinder bis 14 Jahre aufzubauen, und sucht dafür liebevolle, empathische und strukturierte Personen, die sich vorstellen können, diese Art der Kinderbetreuungseinrichtung zu führen. Denn im Gegensatz zu Kindergarten und Krippe soll dieses Modell nicht zwingend unter einer Trägerschaft wie etwa der Kommune oder der Kirche laufen, sondern von zwei bis drei Selbstständigen oder in Form einer Gesellschaft funktionieren.

Interesse und Unterstützung der Gemeinde

„Wir suchen Leute, die sich das zutrauen, auch gerne Quereinsteiger“, erklärte die Dritte Bürgermeisterin Andrea Anderssohn in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Sie hat in Warngau das Projekt federführend übernommen, das nun Fahrt aufnehmen soll. Von morgens bis nachmittags mit der Möglichkeit, dort Mittag zu essen, sollen die Kinder in der GTP betreut werden – und das in gemischten Gruppen.

Obwohl der Aufruf schon einige Monate her ist, haben sich bisher jedoch noch keine passenden Kandidaten gefunden. Dabei sei das Interesse und die Unterstützung der Gemeinde sowie des Fachbereichs Jugend und Familie des Landratsamts Miesbach groß, erklärte Anderssohn. Das Jugendamt ist für die Großtagespflege zuständig sowie verantwortlich für die fachliche Qualität und Steuerung.

Zwischen Kita am Kapellenfeld und Grundschule

Auch geeignete Räume stünden zur Verfügung. „Das alte Lehrerwohnhaus ist dafür perfekt“, sagte Bürgermeister Klaus Thurnhuber. Zwar wären noch Umbauten nötig, vor allem im Bereich Brandschutz, „aber die Lage zwischen der Kita am Kapellenfeld und der Grundschule wäre natürlich super“, erklärte der Rathauschef. Zudem seien die Voraussetzungen für eine Abnahme der Räume nicht so streng wie etwa in anderen Kindertageseinrichtungen, da es sich nicht um Sonderbauten handele:

Im bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz werden ein ausreichend großer Gruppen- und Spielraum sowie ein Ruheraum vorausgesetzt.

Für Unter-Sechsjährige sind Schlaf- und für Schulkinder ruhige Arbeitsplätze notwendig.

Eine Küche sowie ein Platz zum Essen gehören genauso zur Vorschrift an die Räume wie eine sanitäre Ausstattung.

Das ehemalige Lehrerhaus erfüllt all diese Voraussetzungen.

Auch ein eigener Garten ist dabei.

Kinder vertraglich einer Person zugeordnet

Einen idealen Standort gäbe es also bereits für die Großtagespflege. Doch bisher scheitert es am geeigneten Personal. Bis zu 16 Kinder dürften dort betreut werden. Maximal drei Tagespflegepersonen betreuen gleichzeitig sechs bis zehn Kinder. Dazu zählen auch eigene Kinder, denn die dürften theoretisch mit in die GTP gebracht, müssten aber von einer der anderen Personen betreut werden.

Der große Unterschied zum Kindergarten sei, dass die Kinder vertraglich nur einer Pflegeperson zugeordnet sind. Wie auch eine Tagesmutter müssen die Personen über eine Pflegeerlaubnis verfügen. Diese kann im Rahmen einer 160 Stunden umfassenden Fortbildung durch das Jugendamt erworben werden.

Jugendamt unterstützt bei Großtagespflege

„Werden mehr als acht Kinder in der GTP betreut, muss gemäß BayKiBiG eine der Tagespflegepersonen eine pädagogische Fachkraft sein“, erklärte Michaela Hallmannsecker vom Fachdienst Kindertagespflege beim Jugendamt. Dies kann eine Erzieherin, Sozialpädagogin oder Kindheitspädagogin sein. Diese muss je nach GTP-Modell an mindestens vier Tagen und 20 Stunden die Woche anwesend sein. Sollte mal eine Person krankheitsbedingt ausfallen, unterstützt das Jugendamt mit einem Ersatz, sagt Anderssohn.

Funktioniert das Modell ohne Trägerschaft, wären die Tagespflegepersonen finanziell unabhängig. Die Eltern zahlen je nach gebuchter Stundenkategorie den Beitrag an das Jugendamt und die Pflegepersonen erhalten für jedes Kind sowie die gebuchten Stunden ihr Gehalt. „Es gibt unterschiedliche Formen der GTP und demnach auch verschiedene Finanzierungsmodelle“, erklärte Hallmannsecker.

Flexibles Angebot für Eltern

Ob die Kommune nun die Räume mietfrei überlässt oder im Notfall doch die Trägerschaft übernimmt – Interessierte rennen beim Bürgermeister offene Türen ein. „Dieses familienähnliche Modell gefällt mir sehr gut – das ist die Zukunft“, machte er im Gemeinderat klar. Der Bedarf an Betreuungsplätzen steige stetig und mit der GTP würde ein für Eltern flexibles und für die Kommune günstiges zusätzliches Angebot geschaffen.

Die Sorge von Johann Gillhuber (Draxlhamer Liste), dass die Einrichtung in Konkurrenz zu den bereits bestehenden stünde, teilte Leonhard Obermüller (CSU) nicht. „Das ist als eine gewünschte Ergänzung zu sehen und der Aufwand des Umbaus im Lehrerhaus überschaubar“, sagt der Vizebürgermeister.

Dritte Kita dieser Art im Landkreis Miesbach

Doch bevor es um konkrete Umbaupläne und eine mögliche Trägerschaft geht, möchte Bürgermeister Klaus Thurnhuber die Personalfrage geklärt haben. „Ich appelliere da an junge Unternehmerinnen, auch Mütter, die sich das zutrauen“, sagte der Rathauschef. Sollte es tatsächlich etwas mit der Großtagespflege in Warngau werden, wäre dies erst die dritte Einrichtung dieser Art neben „Buntes Kindernest“ in Fischbachau und „Servus Bambini“ in Holzkirchen im Landkreis Miesbach.

Interessierte erhalten Informationen bei der Gemeinde Warngau unter Telefon 08021/90150 sowie beim Landratsamt Miesbach, Fachdienst Kindertagespflege, unter Telefon 08025/7044258. sb