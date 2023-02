Warngau: Künftig E-Ladesäulen an Rathaus und Bahnhofsparkplatz

Laden vor Ort: Am Warngauer Rathaus und Bahnhof werden wie am Miesbacher Habererplatz E-Ladesäulen entstehen. © Sandra Hefft

Warngau – Es gibt verschiedene Wege, die Energiewende mitgestalten. Der Warngauer Gemeinderat votierte für E-Ladesäulen und Energiemonitoring.

Auch im ländlichen Gebiet steigt die Nutzung von Autos mit Elektromotoren immer mehr. Dem Bedarf an möglichen Lademöglichkeiten möchte nun auch die Gemeinde Warngau entsprechend nachkommen. Noch im Dezember vergangenen Jahres wurde das Gremium in nicht-öffentlicher Sitzung von Bürgermeister Klaus Thurnhuber informiert, dass Angebote für den Bau jeweils einer Stromladesäule am Rathaus sowie der Park- and Ride-Anlage am Bahnhof eingeholt wurden.

Da aber das öffentliche Interesse an diesem Thema entsprechend groß ist, behandelte der Gemeinderat diesen Punkt erneut in seiner jüngsten Zusammenkunft. Demnach liegt der Gemeinde ein Angebot der ESB-Energie Südbayern für die genannten beiden Stromladesäulen über 5300 Euro vor. Die Netzanschlussleistung soll 30 kW je Standort betragen, die Ladeleistung maximal 22 kW. Da fast alle herkömmlichen E-Autos mit nur 11 kW auskommen, könnten die meisten Fahrzeuge laut dem Rathauschef die Ladesäulen nutzen.



Die Bezahlung soll unkompliziert über PayPal oder EC- oder Kreditkarte erfolgen. Laut Gemeinde übernimmt die ESB die komplette Planung, den Aufbau und die Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur, einschließlich der Anbindung an das örtliche Stromversorgungsnetz der Bayernwerke. Die Kommune müsse sich lediglich mit einem einmaligen Baukostenzuschuss an den Aufstellungskosten beteiligen – 2800 Euro für die geplante Station am Rathaus und 2500 Euro am Bahnhofsparkplatz. Die Vertragslaufzeit ist auf zehn Jahre angelegt. Gegen drei Stimmen sprach sich das Gremium für diese Planung aus.



Ebenfalls in der Dezembersitzung hatte Gemeinderatsmitglied Harald Stanke (CSU) auf den Energiemonitor der Gemeinde Bad Feilnbach aufmerksam gemacht. Dieser von den Bayernwerken angebotene Dienst stellt die für das gesamte Gemeindegebiet aktuelle Energiebilanz dar. Die Daten werden dabei im 15-Minuten-Takt aktualisiert und machen somit die Energiewende vor Ort sichtbar. Einstimmig sprach sich das Gremium in der jüngsten Sitzung dafür aus, versuchsweise für die Dauer von einem Jahr, mit monatlichen Kosten von maximal 140 Euro, dem Energiemonitor der Bayernwerke beizutreten. Selina Benda