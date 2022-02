Wie sich Warngau auf mögliche Sturzfluten vorbereiten will

Von: Selina Benda

Wenn die Pegel von Flüssen und Bächen steigen, sollen künftig auch Anwohner in Warngau auf Hochwasser vorbereitet sein. © Fabian Strauch/dpa (Symbolbild)

Warngau – Die Unwetter im Sommer 2021 haben gezeigt, dass Hochwasser auch in Warngau ein Thema sind. Die Gemeinde will ihre Bürger mithilfe eines Sturzflut-Risikomanagements vorbereiten.

Was ist zu tun, wenn es stundenlang regnet und die Bäche und Flüsse die Wassermassen nicht mehr halten können? Um diese Frage für betroffene Bürger zu klären, hat die Gemeinde Warngau die Erstellung eines Sturzflut-Risikomanagements in Auftrag gegeben.



Zwar wurde die Kommune bei den vielen und schweren Überschwemmungen im Sommer 2021 – im Vergleich zu den Nachbargemeinden Valley und Weyarn – nur leicht getroffen. Doch auch in Oberwarngau kam es bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Überflutungen.

Die Ereignisse 2021 haben nun aber gezeigt: „Die Zeit ist reif“, wie Bürgermeister Klaus Thurnhuber erklärte. In nichtöffentlicher Sitzung hatten sich die Gemeinderäte für die Auftragsvergabe ausgesprochen, um ein Sturzflut-Risikomanagement erstellen zu lassen. Die Analyse wird das spezialisierte Ingenieurbüro Dr. Blasy - Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG aus Eching am Ammersee durchführen.

Dabei werden aufwendige Vermessungen etwa von Höhenlagen und Durchlässen sowie verschiedene Szenarien von Niederschlagsereignissen dargestellt. „Dann sollte klar sein, was passiert, wenn es mal eine oder drei Stunden stark regnet“, erläuterte der Rathauschef. Auch klar sollte dann sein, was Hausbesitzer selbst tun können, um größere Schäden an ihrem Eigentum zu vermeiden. Etwa keine Schlaf- und Spielräume in den Keller legen oder Schächte richtig abdichten, wie Thurnhuber sagt.

In etwa einem Jahr soll die fertige Analyse für die Ortsteile Ober- und Osterwarngau sowie Lochham vorliegen. Die Gemeinde muss zum Wohl ihrer Bürger tief in die Tasche greifen, denn das Sturzflut-Risikomanagement kostet die Kommune knapp 96.000 Euro. sb