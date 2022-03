Wohnen und Arbeiten: In Warngaus Ortsmitte entsteht ein Mischgebiet

Von: Selina Benda

In einem zweistufigen Bebauungsplanverfahren entsteht ein Mischgebiet in Oberwarngau. Während die in L-Form stehenden landwirtschaftlichen Hallen (l.) weiter genutzt werden, könnten diese nach ihrem Abriss künftig durch zwei große Wohngebäude ersetzt werden (r.). © Werkbureau Architekten + Stadtplaner

Warngau – Am Eschenweg in Warngau soll ein Mischgebiet aus Wohnen und Gewerbe entstehen. Der Gemeinderat schickt die Pläne in die nächste Runde.

Wohnen und Arbeiten im Zentrum des Ortes – dies soll eine Bebauung am zentral gelegenen Eschenweg in Oberwarngau künftig ermöglichen. Die Warngauer Gemeinderäte genehmigten den Entwurf für das Mischgebiet einstimmig und legten somit eine zukunftsweisende Planung fest.



Neue Bebauung zulassen, aber optisch landwirtschaftliche Strukturen erhalten – die Gemeinde Warngau setzt mit ihren Bauleitplanungen ein Gesamtkonzept um, das eine Entwicklung des Ortes auf der einen Seite zwar erlaubt, aber den Dorfcharakter auf der anderen Seite erhalten soll. So bereits geschehen am Angerweg Nord und nun auch auf einem Grundstück zwischen Eschenweg und Riedstraße.

Platz für Wohnraum machen

Auf diesem stehen derzeit noch zentral landwirtschaftliche Hallen, die aber nicht mehr als solche genutzt werden. Der Grundstücksbesitzer möchte diese künftig komplett abreißen, um damit Platz für Wohnbebauung zu machen. Dies setzt er jedoch in einem zweistufigen Verfahren um.

Zunächst entsteht auf der Westseite des Grundstücks ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus auf 10x18 Metern mit Garagen. Zusätzlich ist ein eingeschossiges Bürogebäude mit 11x7 Metern zur Eigennutzung des Antragstellers geplant. Auch eine Tiefgarage soll mit Zufahrt über den Eschenweg entstehen, denn werden die Hallen in einem zweiten Schritt abgerissen, hat die Gemeinde dort Baurecht für zwei zusätzliche Wohngebäude geschaffen – eines mit 22x10 und ein weiteres mit 18x10 Meter Größe.

Anstatt der geplanten drei habe man sich laut Bauamtsleiterin Cindy Scharein nun auf lediglich zwei Geschosse geeinigt. Das gesamte Areal wird als Mischgebiet ausgewiesen, damit dort sowohl Wohn- als auch Gewerbenutzung möglich ist.

Zahlreiche Einwände zum Bebauungsplan

23 Stellungnahmen gingen in der ersten Auslegungsrunde des Bebauungsplans in der Verwaltung ein. Knapp eineinhalb Stunden verlas die Bauamtsleiterin alle Rückmeldungen, von denen sechs zu Veränderungen im Bauplan führten. Unter anderem musste beim Lärmschutz nachgebessert werden. Eine 3,5 Meter hohe Holzschallschutzwand auf dem bereits bestehenden Wallbewuchs soll die Lärmbelastung durch die Bundesstraße B318 eindämmen.

Den überarbeiteten Entwurf schickten die Gemeinderäte abschließend einstimmig in die nächste Auslegungsrunde. sb