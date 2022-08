Warngau: Abtrünniger Wohnanhänger verursacht Unfall – 18.000 Euro Schaden

Von: Sandra Hefft

Der Unfall ereignete sich auf der Taubenbergstraße in Oberwarngau. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Warngau – Ein losgelöster Wohnanhänger hat am Montagnachmittag in Oberwarngau einen Unfall verursacht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 18.000 Euro.

Am Montag (22. August) ist es gegen 16 Uhr im Ortsbereich Oberwarngau zu einem Unfall durch einen losgelösten Wohnanhänger gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 52-jähriger Warngauer mit Auto und Wohnanhänger auf der Taubenbergstraße in Oberwarngau in Richtung Ortsmitte unterwegs.

Aus noch ungeklärten Gründen löste sich plötzlich der Wohnanhänger aus der Anhängerkupplung. Dabei riss das Bremsseil ab. Der Wohnhänger prallte darauf ungebremst zuerst gegen das rechte Heck des Wagens und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte der Anhänger den geparkten Wagen einer 57-Jährigen aus Bad Wiessee.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen und am Wohnanhänger entstand Sachschaden. Dieser wird auf insgesamt 18.000 Euro geschätzt. Der Wohnanhänger musste abgeschleppt werden. she