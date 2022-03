Warngau wird digital: Rathaus führt Online-Dienste für Bürger ein

Von: Selina Benda

Digitale Verwaltung: Bis Ende 2022 sollen Dienstleistungen des Rathauses auch online verfügbar sein.

Warngau – Bürger können viele Amtswege in Warngau künftig auch digital erledigen. Die Gemeinde setzt das Online-Zugangsgesetz um.

Bauanträge einreichen, Steuern anmelden oder Meldebestätigungen erhalten – diese und mehr Dienste sowie Anträge werden ab Herbst 2022 auch in der Gemeinde Warngau online zur Verfügung stehen. Die Gemeinderäte stimmten in ihrer jüngsten Sitzung dafür, das Online-Zugangsgesetz umzusetzen.



Bereits seit 2017 ist das Online-Zugangsgesetz (OZG) in Kraft. Dieses verpflichtet Bund, Länder und Kommunen dazu, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Online-Portale auch digital anzubieten. Damit sollen Anträge der Bürger künftig deutlich schneller, effizientere und nutzerfreundlicher bearbeitet werden.

Etwa 20 Formulare und Funktionen digital

Die Digitalisierung in Warngau umfasst etwa 20 Formulare und Funktionen aus den Bereichen Einwohnerwesen, Engagement und Hobby, Bauen und Wohnen, Bildung, Veranstaltungen, E-Payment, SEPA-Verfahren sowie Bescheidwidersprüche. Um die Digitalisierung umzusetzen, hat die Gemeinde ein Angebot der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (ADKB) eingeholt.

Wie Bürgermeister Klaus Thurnhuber dem Gremium erklärte, sei vorgesehen, digitale Formulare einzurichten und über die Gemeindeseite auf ein Bürgerservice-Portal zu verlinken. Dort können Warngauer dann die gewünschten Verwaltungsleistungen beantragen.

Zukunftsfähige Lösung für Verwaltung

Um diese Services einzurichten, fallen einmalig rund 17.300 Euro an. Da die Umsetzung des OZG jedoch mit 80 Prozent staatlich gefördert wird, kommen auf die Kommune am Ende nur etwa 3.500 Euro an einmaligen Kosten zu. Die ersten vier Jahre entfallen auch die Service- und Wartungskosten für das System. Ab dem fünften Jahr muss die Gemeinde rund 773 Euro jährlich zahlen.

Laut Rathauschef soll schrittweise umgestellt werden. Er wie auch Vize-Bürgermeister Leonhard Obermüller (CSU) begrüßen das Online-Verfahren als zukunftsfähige Lösung für die Verwaltung und die Warngauer Bürger. Dies sei laut Obermüller spätestens durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie deutlich geworden. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, das OZG umzusetzen und das Angebot der AKDB anzunehmen. sb